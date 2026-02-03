Frío y lluvia se estiman este martes 3 de febrero en CDMX

GENERANDO AUDIO...

CDMX podría tener ligera lluvia este martes 3 de febrero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 3 de febrero el clima continuará muy frío, con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y posibilidad de lluvia en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este martes 3 de febrero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La mínima de temperatura para la capital es de 6 a 8 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En la capital se estiman lluvias aisladas, mientras que en el Estado de México se esperan chubascos con descargas eléctricas.

Asimismo, para este martes 3 de febrero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa: térmica, transpirable e impermeable.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.