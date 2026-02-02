Frío no cede en CDMX; alertan por mínimas de 1 grado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alertas Naranja y Amarilla en distintas alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada de este lunes y la mañana del martes 3 de febrero de 2026, informó la dependencia a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el reporte, las condiciones meteorológicas podrían generar heladas y descensos significativos de temperatura, por lo que se llamó a la población a mantenerse informada y tomar medidas preventivas para reducir riesgos a la salud.

Alcaldías con Alerta Naranja

La Alerta Naranja fue activada para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como posibles heladas en zonas altas.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó:

Usar al menos tres capas de ropa , preferentemente de algodón o lana.

, preferentemente de algodón o lana. Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias.

Utilizar cobijas térmicas durante la noche.

Alcaldías con Alerta Amarilla

La Alerta Amarilla se mantiene activa para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco y Cuauhtémoc, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

En estas demarcaciones, las autoridades sugieren:

Ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitaminas A y C.

Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante las primeras horas del día.

Mantener especial cuidado con el uso de calentadores y evitar anafres en espacios cerrados.

Llamado a la población

La SGIRPC reiteró el llamado a seguir las recomendaciones oficiales y estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las bajas temperaturas pueden afectar principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, así como a los canales oficiales de Protección Civil de la Ciudad de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.