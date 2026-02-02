Explota tanque de gas cerca del Hospital López Mateos, en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Explosión de tanque de gas en Axotla. Foto: Especial

Una explosión de un tanque de gas se registró la tarde de este 2 de febrero de 2026 en la colonia Axotla, a unas cuadras del Hospital López Mateos, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De manera preliminar, se reporta una persona lesionada.

La explosión ocurrió sobre Industria 62, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte detonación. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y servicios médicos, quienes acordonaron la zona para evitar riesgos a la población.

Explosión de tanque de gas en Axotla

El incidente fue atribuido de manera preliminar a la explosión de un tanque de gas, aunque las autoridades aún realizan las revisiones correspondientes para confirmar las causas exactas del estallido. La fuerza de la explosión generó alarma entre vecinos y transeúntes; imágenes muestran la fachada de la casa destruida, así como las ventanas rotas.

Paramédicos atendieron en el sitio a una persona lesionada, cuyo estado de salud no ha sido detallado hasta el momento.

No se reportan personas fallecidas ni afectaciones graves a inmuebles cercanos, según la información preliminar proporcionada por los cuerpos de emergencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.