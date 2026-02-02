Tren Interurbano ya está completo: ¿cuáles son sus estaciones?

GENERANDO AUDIO...

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido oficialmente como El Insurgente, ya cuenta con su trayecto completo a lo largo de 57 kilómetros, enlazando el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México (CDMX).

El proyecto de transporte masivo fue planeado para ofrecer una alternativa de movilidad entre ambas entidades, con la meta de reducir tiempos de traslado a menos de 60 minutos y atender una demanda estimada de hasta 100 mil pasajeros diarios.

El tren atraviesa zonas urbanas, corredores corporativos y áreas habitacionales clave, convirtiéndose en una opción de transporte para quienes se desplazan diariamente entre el Edomex y la capital del país.

Recorrido completo del Tren Interurbano México–Toluca

El sistema está conformado por siete estaciones, distribuidas entre la CDMX y el Edomex. Dos funcionan como terminales.

Estaciones en CDMX

Observatorio (Terminal)

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Estaciones en el Edomex

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec (Terminal)

Este recorrido conecta directamente la zona empresarial de Santa Fe con municipios del Valle de Toluca, además de integrarse con otros sistemas de transporte en la capital.

¿Cuál es el costo del viaje y los horarios?

La tarifa del servicio varía de acuerdo con el número de estaciones recorridas y el origen–destino del viaje:

15 pesos por recorrido de 1 estación dentro del Edomex o la CDMX

por recorrido de 1 estación dentro del Edomex o la CDMX 20 pesos por recorrido de 2 o 3 estaciones dentro del Edomex

por recorrido de 2 o 3 estaciones dentro del Edomex 25 pesos por viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa

por viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa 60 pesos por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa

por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa 70, 80 y 90 pesos para trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada

para trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada 100 pesos por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa

El horario de operación del Tren El Insurgente es el siguiente:

Lunes a viernes: de 05:00 a 00:0 horas

Sábados: de 06:00 a 00:00 horas

Domingos: de 07:00 a 00:00 horas

Salida del último tren:

23:00 horas desde Zinacantepec

00:00 horas desde Observatorio

La frecuencia de paso de los trenes es aproximadamente de 10 minutos.

¿Cómo puedo ingresar al tren?

De acuerdo con el sitio oficial del Tren Interurbano, el acceso se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual es personal e intransferible. Se puede adquirir el boleto en los módulos ubicados en el acceso de cada estación.

Punto estratégico: Observatorio

La estación Observatorio es uno de los nodos más importantes del trayecto, ya que permitirá la conexión con otros medios de transporte en la CDMX. En esta zona convergen la Línea 1 del Metro, la Terminal de Autobuses Poniente y futuros proyectos de movilidad metropolitana.

La interconexión busca facilitar los traslados hacia el centro y otras zonas de la capital sin necesidad de utilizar automóvil particular.

¿Cuántas veces se anunció que se inauguraría el Tren Interurbano?

El Tren Interurbano México–Toluca tuvo múltiples anuncios de inauguración a lo largo de más de una década. Desde su planeación inicial, distintas fechas de apertura fueron pospuestas debido a ajustes técnicos, presupuestales y a la complejidad de las obras, especialmente en el tramo hacia la CDMX.

La conclusión del recorrido completo marca el cierre de un proceso de construcción que se extendió por más de 10 años, convirtiéndose en uno de los proyectos ferroviarios más prolongados en su desarrollo reciente en el país.

Movilidad entre Edomex y CDMX

Autoridades han señalado que la operación total del tren forma parte de una estrategia para fortalecer el transporte público masivo, disminuir la carga vehicular en la autopista México–Toluca y ofrecer una alternativa de traslado para quienes viajan diariamente entre ambas entidades.

Con el servicio ya cubriendo todo su trayecto, se espera un impacto en los tiempos de traslado y en la conectividad del poniente del Valle de México.

