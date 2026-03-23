Fuertes lluvias y un nuevo frente frío se prevén en México para este lunes

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México tendrá lluvias y nuevo frente frío este lunes. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 23 de marzo, una vaguada en altura, en combinación con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente y sur del país, con posible caída de granizo en el centro y oriente de México; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Otro canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe, propiciará lluvias y chubascos en dicha región y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca, finalizando en Sinaloa e iniciando a partir de este día en Michoacán y Chiapas. Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, pronosticándose fuertes rachas de viento en dicha región.

¿Dónde lloverá este lunes 23 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 23 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sonora

Sonora 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz

Vientos:

Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

: Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible caída de granizo.

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado con chubascos y posible caída de granizo. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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