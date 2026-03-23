Oficial: SEP adelanta vacaciones de Semana Santa 2026, ve cuándo inician realmente

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Las vacaciones de Semana Santa 2026 traerán una sorpresa para millones de estudiantes en México: el descanso se adelanta un día, lo que permitirá a las familias planear viajes o salidas con más tiempo. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de descanso abarca del 30 de marzo al 10 de abril de 2026,sin embargo el próximo viernes 27 de marzo habrá junta de Consejo Técnico Escolar porque se trata del último viernes del mes.

¿Cuándo inician realmente las vacaciones de Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario escolar, el periodo vacacional está programado del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Sin embargo, en los hechos comienzan desde el viernes 27 de marzo, debido al Consejo Técnico Escolar (sin clases para alumnos).

¿Cuándo regresan a clases?

Fin de vacaciones: 10 de abril

Regreso a clases: lunes 13 de abril

Caso especial: Aguascalientes cambia sus vacaciones por la Feria de San Marcos

No todo el país seguirá estas fechas. En Aguascalientes el calendario escolar se modifica cada año para ajustarse a la Feria Nacional de San Marcos.

Para 2026:

No habrá vacaciones en Semana Santa, sólo se descansará el Jueves Santo y Viernes Santo

Vacaciones: del 20 de abril al 4/5 de mayo de 2026

Esto permite que estudiantes y familias participen en la feria, que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo .

¿Qué pasa con universidades como UNAM, UAM y UACM?

A diferencia de educación básica, universidades como:

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

sí suelen mantener vacaciones en Semana Santa, aunque con calendarios propios.

Por eso, cada estudiante debe consultar su calendario interno.

¿Por qué se adelantan las vacaciones?

El “adelanto” no es un cambio oficial en el calendario, sino un ajuste administrativo por el Consejo Técnico Escolar, que siempre se realiza el último viernes de cada mes.

Aun así, este detalle se traduce en una ventaja clara:

Permite planear viajes con anticipación

Ayuda a evitar precios altos de última hora

Facilita organizar salidas familiares desde antes del periodo oficial

Lo clave en pocas palabras

Inicio oficial SEP: 30 de marzo

Inicio real sin clases: 27 de marzo

Regreso: 13 de abril

Aguascalientes cambia fechas por feria

Universidades manejan calendarios propios

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