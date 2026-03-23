Más de 1.2 millones de mexicanos podrían enfrentar afectaciones en abril por shutdown en EE. UU.

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1.2 millones de mexicanos podrían verse afectados este abril. Getty/Cuartoscuro

El shutdown en Estados Unidos podría afectar a más de 1.2 millones de mexicanos en abril, debido a retrasos en vuelos, filas en aeropuertos y saturación en filtros de seguridad, en plena temporada de Semana Santa.

El cierre parcial del gobierno federal ocurre durante el periodo de spring break, cuando aumenta la movilidad de viajeros. Autoridades aeroportuarias y la industria aérea estiman que hasta 171 millones de pasajeros se desplazan en este periodo en el país, entre vuelos nacionales, internacionales y conexiones.

Shutdown en Estados Unidos afecta viajes de mexicanos en Semana Santa

El incremento en la demanda coincide con la reducción de operaciones derivada del shutdown en Estados Unidos, lo que presiona los servicios en aeropuertos.

Los efectos incluyen demoras en procesos de seguridad, migración y operaciones generales, lo que impacta tanto a viajeros locales como internacionales.

México representa uno de los principales flujos de visitantes hacia Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2025, cerca de 14.9 millones de mexicanos viajaron a ese país, según estimaciones del sector turístico.

Más de 1.2 millones de mexicanos viajan al mes a EE. UU.

Con base en esos datos, el promedio mensual supera los 1.2 millones de viajeros mexicanos hacia Estados Unidos.

Durante temporadas vacacionales como Semana Santa, la cifra suele aumentar por turismo familiar y viajes a destinos como:

Orlando

Miami

Nueva York

Los Ángeles

El aumento en el flujo de pasajeros incrementa la presión sobre aeropuertos que ya operan con limitaciones por el cierre del gobierno.

Falta de personal en aeropuertos por shutdown en EE. UU.

Reportes de agencias internacionales indican que más del 10% del personal de seguridad aeroportuaria ha faltado a sus turnos durante el shutdown. Esto pese a que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a integrarse en aeropuertos para apoyar en tareas de seguridad y mejorar el flujo de pasajeros.

El jefe de seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, confirmó que el despliegue de agentes del ICE iniciará este lunes, en línea con lo anunciado por el presidente Donald Trump.

La medida contempla que elementos del ICE participen en actividades que normalmente realiza la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), como controles de seguridad para pasajeros.

De acuerdo con información oficial, la TSA es responsable de:

Proteger los sistemas de transporte en la nación

Proveer seguridad en aeropuertos

Realizar controles de seguridad a pasajeros y equipaje

Prevenir el ingreso de artículos prohibidos

Colaborar con agencias de inteligencia y fuerzas del orden

Evaluar y ajustar procedimientos ante nuevas amenazas

La intervención del ICE ocurre en un contexto de reducción de personal en la TSA, derivado del cierre parcial del gobierno, que ha impedido el pago de salarios desde mediados de febrero.

Ausentismo y renuncias afectan operaciones en aeropuertos

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el ausentismo en la TSA se ha mantenido por encima del 9%, mientras que más de 300 agentes han renunciado desde el inicio del cierre.

En condiciones normales, el ausentismo laboral ronda el 2%. La diferencia responde a que miles de trabajadores considerados esenciales continúan laborando sin recibir salario.

Esta situación genera afectaciones operativas como:

Retrasos en filtros de seguridad

Saturación en terminales

Demoras en la salida de vuelos

Filas más largas en controles aeroportuarios

Las autoridades advierten que el impacto podría aumentar si el cierre del gobierno se prolonga en las próximas semanas.

Suspensión de Global Entry genera filas en aeropuertos

El shutdown también afectó el programa Global Entry, utilizado para agilizar el ingreso a Estados Unidos.

El sistema fue suspendido tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 14 de febrero de 2026, luego de que el Congreso no aprobara su financiamiento.

La interrupción dejó fuera de operación los quioscos automáticos, lo que provocó filas más largas en los procesos de migración y aduanas.

Antecedentes del shutdown en EE. UU. impactan vuelos

Experiencias recientes muestran efectos similares en el sector aéreo. Durante el shutdown de 2025 se registraron:

Más de 2 mil vuelos retrasados en un solo día

Más de 5 mil demoras acumuladas

Al menos mil vuelos cancelados

Estas interrupciones generaron afectaciones en cadena en las operaciones de aerolíneas, incluyendo conexiones internacionales.

Mexicanos podrían enfrentar problemas en conexiones

El impacto del shutdown en Estados Unidos también alcanza a los pasajeros en tránsito.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Pérdida de vuelos de conexión

Cambios de itinerario por retrasos

Mayores tiempos de espera en migración

Demoras en filtros de seguridad

El cierre parcial del gobierno continúa sin un acuerdo presupuestario en el Congreso. Mientras tanto, la Administración de Seguridad en el Transporte opera con personal reducido, lo que mantiene el riesgo de retrasos durante la temporada de alta demanda.

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