Sargazo y Semana Santa: cómo revisar el monitoreo antes de reservar hotel

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Monitoreo de sargazo antes de reservar hotel para Semana Santa. Foto: Cuartoscuro.

Se acercan las vacaciones de Semana Santa, y si tienen planeado visitar las playas de nuestro país, les recomendamos que antes revisen alguno de los monitoreos de sargazo que existen para que sepan si es buena idea reservar o no un hotel y disfrutar su visita.

¿Dónde revisar monitoreos de sargazo en playas mexicanas para esta Semana Santa?

Hay varios sitios especializados, tanto independientes como gubernamentales, que realizan un monitoreo del sargazo en playas mexicanas, los cuales pueden revisar los turistas nacionales y extranjeros, antes de reservar un hotel para las vacaciones de Semana Santa.

Primero tenemos el Sistema de Monitoreo de Sargazo, con datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el cual muestra la cantidad de alga que se reporta cada día en las playas mexicanas, principalmente de las que se encuentran en el estado de Quintana Roo, que es donde mayor presencia de sargazo se registra en nuestro país.

Luego tenemos el monitoreo de Sargazo.info, el cual presenta también un monitoreo a través de un mapa y un semáforo, elementos que indican en qué playas de nuestro país hay mayor cantidad de alga, también con ayuda de una clasificación que va de “Sin sargazo” a “Sargazo Excesivo”. A diferencia del anterior monitoreo, los datos provienen de la comunidad local, no de imágenes satelitales.

También tenemos el boletín de sargazo de la Secretaría de Marina, el cual se elabora con ayuda del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, utilizando herramientas y plataformas de oceanografía operacional. A diferencia de los dos anteriores monitoreos, este tiene como objetivo informar la cantidad de sargazo que apenas se traslada desde el Atlántico Central Occidental hasta las costas del Caribe Mexicano.

Y finalmente tenemos los monitoreos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los cuales se dedican a realizar registros históricos del sargazo que llega a las playas mexicanas así como a dar seguimiento a las algas que se aproximan a nuestro país.

Foto: UnoTV

¿Cuál es la situación actual de sargazo en nuestro país?

Tomando en cuenta los anteriores monitoreos, en las playas de la zona de Akumal el semáforo es amarillo, pues se reporta en ella una cantidad media de sargazo, al igual que en Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Sin embargo, la comunidad local reporta que hay “Sargazo Abundante” en tres playas de Cancún: en Playa Coral, Playa Forum y Playa Gaviota Azul.

Por otra parte, se pronostica que entre las siguientes 24 a 48 horas, toneladas de sargazo podrían llegar desde Boca Paila hasta Tulum, a Sian Ka´an, a Pulticub, y desde Xcalak hasta Mahahual.

De hecho, la Secretaría de Marina, por la dinámica de las corrientes y vientos y al sargazo observado en las playas

a partir de las imágenes fotográficas proporcionadas diariamente por la Zona Federal Marítimo Terrestre de Quintana Roo, considera que actualmente el semáforo de esta alga es muy alto.

Y ya para terminar, la CONABIO apunta que en el Caribe mexicano, la cantidad de sargazo disminuyó en febrero de 2026 respecto a enero de este mismo año, detectándose las mayores concentraciones de alga al sureste de la península de Yucatán.

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