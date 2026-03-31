Habrá bajas temperaturas y lluvia este martes en CDMX y Edomex

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Activan Alerta Amarilla por frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este martes 31 de marzo, el Valle de México tendrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco por la mañana y muy frío en zonas altas del Estado de México, con presencia de bruma, de acuerdo con autoridades. Por la tarde, se esperan lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas durante la madrugada en cinco alcaldías. Se prevé que el termómetro descienda entre 4 y 6 °C entre las 00:00 y las 08:00 horas del mismo martes.

Alcaldías con Alerta Amarilla por frío

Las demarcaciones con Alerta Amarilla son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Ante las bajas temperaturas, autoridades recomiendan:

Usar al menos tres capas de ropa (de preferencia algodón o lana)

(de preferencia algodón o lana) Aplicar crema para proteger la piel

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir agua y alimentos con vitaminas A y C

También se sugiere mantener medidas de higiene como lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial. En caso de malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos.

Lluvias fuertes y bajas temperaturas en CDMX y Edomex

Durante la tarde, el pronóstico indica chubascos y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm en 24 horas. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en ambas entidades.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 20 a 22 °C y la mínima de 9 a 11 °C. Para Toluca, Estado de México, se esperan mínimas de 3 a 5 °C y máximas de 16 a 18 °C.

Además, se prevé viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.

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