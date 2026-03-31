CDMX busca suspender clases y promover home office durante partidos del Mundial 2026

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Plantean suspender clases y aplicar home office por el Mundial. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México busca reducir la carga de movilidad durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en la capital. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración ya pidió a la Secretaría de Educación Pública revisar la posibilidad de suspender clases en esas fechas.

“…hemos solicitado a distintas áreas a la Secretaría de Educación Pública, para que emita una definición acerca de que esos días se suspendan clases.”

La propuesta también incluye un llamado al sector empresarial. Clara Brugada pidió a las coordinaciones empresariales que, en la medida de lo posible, faciliten el home office para sus trabajadores, con la intención de disminuir el tránsito y ayudar a que la población pueda seguir los encuentros desde casa o en espacios públicos habilitados.

Durante una conferencia, Clara Brugada explicó que la solicitud a la SEP busca que haya una definición sobre la suspensión de clases en los días en que se disputen partidos en la capital.

De acuerdo con su mensaje, la medida forma parte de una estrategia para crear mejores condiciones de movilidad, seguridad y disfrute durante el evento deportivo.

La mandataria capitalina señaló que el objetivo es que haya “las más favorables” condiciones para reducir el tránsito en la ciudad. También planteó que estas acciones permitirían que más personas puedan ver los juegos como prefieran: desde sus casas o en los llamados festivales futboleros.

La referencia que hizo al home office recordó el esquema aplicado durante la pandemia, cuando muchas actividades laborales se realizaron a distancia. Ahora, la intención sería replicar esa flexibilidad de forma temporal en los días de partido para evitar saturación en calles y vialidades de la CDMX.

Hasta ahora, lo informado por el Gobierno capitalino es que la petición ya fue planteada a la Secretaría de Educación Pública y que también se hizo el exhorto al sector empresarial. La definición sobre la suspensión de clases dependerá de lo que determine la autoridad educativa.

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