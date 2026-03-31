SSC ya investiga a policía de tránsito grabado en video al presuntamente pedir “mordida” a conductor en la CDMX

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ya investiga la presunta extorsión de un policía de tránsito a un automovilista, que fue captada en video y difundida a través de redes sociales.

Asimismo, la dependencia capitalina aseguró que ya identificó al agente que aparece en la grabación, y ya fue citado por la Dirección General de Asuntos Internos para que rinda la declaración correspondiente.

¿Qué dijo la SSC sobre el tránsito pidiendo “mordida”?

Este lunes, a través de un comunicado, la SSC aseguró que ya identificó al policía que presuntamente pide “mordida” a un conductor, por lo que fue citado a declarar ante Asuntos Internos, que ya investiga el hecho.

Ello, luego de que se difundió en redes sociales un video en el que se ve a un agente de tránsito, con casco blanco y chamarra verde fosforescente, de pie junto a la ventana de un automóvil Mini Cooper, mientras el conductor busca dinero en su cartera para después entregárselo.

Mientras que, tras presuntamente recibir el dinero, el oficial vuelve a la motocicleta negra con verde, con identificación MXCL15, que tenía estacionada tras el vehículo, para después irse de ahí.

En tanto que, aunque ya fue identificado el agente, a través de su identificación, se desconoce el lugar de la Ciudad de México en que se realizó la grabación.

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