Explosión por gas en la colonia Narvarte deja varios lesionados

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Cuatro personas resultaron lesionadas. FOTO: @JefeVulcanoCova

Una explosión por acumulación de gas se registró en un departamento ubicado en Diagonal San Antonio 1118, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El incidente provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia, quienes acudieron de inmediato a la zona.

El estallido causó daños severos en el inmueble y obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos de Diagonal San Antonio, a la altura de Enrique Rébsamen. Autoridades locales informaron sobre afectaciones en la zona y recomendaron como alternativa vial el Eje 1 Poniente.

Cuatro personas resultaron lesionadas y al menos 30 fueron desalojadas tras la explosión por acumulación de gas en el departamento de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Equipos de emergencia continúan laborando en el lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.

El impacto de la explosión generó daños importantes en la estructura del departamento donde ocurrió el incidente. La zona fue acordonada mientras personal especializado realiza labores de revisión para descartar riesgos adicionales.

Cierre vial en Diagonal San Antonio por labores de emergencia

Debido a la presencia de cuerpos de emergencia, se mantiene el cierre de circulación en ambos sentidos de Diagonal San Antonio. Autoridades de la alcaldía Benito Juárez pidieron a automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas.

Las autoridades continúan con las labores en el sitio y el monitoreo de la situación tras la explosión.

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