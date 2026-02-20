Heladas mañanas y tardes de 20 grados en Chihuahua
El clima en Chihuahua capital estará marcado por mañanas frías y tardes templadas durante este fin de semana. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no se esperan lluvias y predominará el cielo poco nuboso, aunque las bajas temperaturas al amanecer obligarán a la población a salir bien abrigada.
Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 5 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados, generando contrastes térmicos entre el día y la noche.
Sábado: mínima de 6 grados y rachas de viento de hasta 31 km/h
Para el sábado se espera cielo poco nuboso y sin lluvias en Chihuahua capital.
- Temperatura máxima: 20 grados
- Temperatura mínima: 6 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
El viento será del noreste, con velocidades de 10 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 31 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras en zonas abiertas.
El ambiente será frío al amanecer y templado durante la tarde.
Domingo: continúa el frío matutino
El domingo se mantendrá condiciones similares, con cielo poco nuboso y sin precipitaciones
- Temperatura máxima: 20 grados
- Temperatura mínima: 5 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
El viento cambiará al sureste, con velocidades de 5 a 10 km/h y rachas de hasta 20 km/h. El ambiente continuará frío durante las primeras horas del día especialmente al amanecer y por la noche.
Recomendaciones
Debido a las bajas temperaturas durante la mañana y noche, así como las rachas de viento previstas se recomienda:
- Abrigarse bien, especialmente durante el amanecer
- Mantenerse hidratado, aunque no se perciba tanto calor
- Conducir con precaución si se presentan tolvaneras en zonas abiertas
