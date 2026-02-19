Clima en CDMX con Alerta Amarilla por altas temperaturas; podrían alcanzar hasta 32° C

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán ambiente cálido y sin lluvia este día, de acuerdo con el pronóstico oficial. Por la mañana se espera cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas serranas mexiquenses. Por la tarde habrá cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones.

Las autoridades capitalinas informaron que las temperaturas subirán conforme avance el día. Se prevé un incremento en las máximas, lo que generará un ambiente muy caluroso durante la tarde, sin probabilidad de lluvia en ambas entidades.

Activaron Alerta Amarilla para 13 alcaldías:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. MAdero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Pronóstico de ambiente cálido y sin lluvia en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 29 y 31 °C.

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

El viento será de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Autoridades reiteraron que por la tarde se espera cielo despejado, sin lluvias y con aumento en las temperaturas máximas, lo que provocará un ambiente muy caluroso, especialmente en zonas urbanas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y tomar precauciones por las rachas de viento.

Para las próximas horas no se prevén cambios significativos en el pronóstico para la CDMX y el Edomex.

