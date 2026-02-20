Así estará el clima en Aguascalientes capital este 21 y 22 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Pronostico del fin de semana en Aguascalientes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capital de Aguascalientes tendrá un fin de semana con cielo mayormente despejado, temperaturas contrastantes y sin probabilidad de lluvia.

Sábado 21 de febrero

Para el sábado se prevé ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día, con cielo despejado.

Temperatura mínima: 9 grados

Temperatura máxima: 30 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 10 a 15 km/h del noreste

Rachas: hasta 46 km/h

Domingo 22 de febrero

Para el domingo, la Conagua prevé condiciones estables y sin lluvias, aunque se prevé un ligero descenso en la temperatura máxima y mayor presencia de viento.

Temperatura mínima: 5 grados

Temperatura máxima: 22 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 20 a 25 km/h del este

Rachas: hasta 36 km/h

Recomendaciones para el fin de semana

Mantenerse hidratado ante el calor del sábado

Usar bloqueador solar si se realizan actividades al aire libre

Considerar una chamarra ligera para la noche del domingo

Tomar precauciones ante las rachas de viento

