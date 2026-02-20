Así estará el clima en Aguascalientes capital este 21 y 22 de febrero

| 10:23 | Redacción Estados | Uno TV
Pronostico del fin de semana en Aguascalientes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capital de Aguascalientes tendrá un fin de semana con cielo mayormente despejado, temperaturas contrastantes y sin probabilidad de lluvia.

Sábado 21 de febrero

Para el sábado se prevé ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día, con cielo despejado.

  • Temperatura mínima: 9 grados
  • Temperatura máxima: 30 grados
  • Probabilidad de lluvia: 0%
  • Viento: 10 a 15 km/h del noreste
  • Rachas: hasta 46 km/h

Domingo 22 de febrero

Para el domingo, la Conagua prevé condiciones estables y sin lluvias, aunque se prevé un ligero descenso en la temperatura máxima y mayor presencia de viento.

  • Temperatura mínima: 5 grados
  • Temperatura máxima: 22 grados
  • Probabilidad de lluvia: 0%
  • Viento: 20 a 25 km/h del este
  • Rachas: hasta 36 km/h

Recomendaciones para el fin de semana

  • Mantenerse hidratado ante el calor del sábado
  • Usar bloqueador solar si se realizan actividades al aire libre
  • Considerar una chamarra ligera para la noche del domingo
  • Tomar precauciones ante las rachas de viento

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Aguascalientes, puerto seguro para la inversión y el crecimiento en 2026: Tere Jiménez

Aguascalientes

Aguascalientes, puerto seguro para la inversión y el crecimiento en 2026: Tere Jiménez

Profepa asegura 44 ejemplares de fauna silvestre en predio turístico de Aguascalientes

Aguascalientes

Profepa asegura 44 ejemplares de fauna silvestre en predio turístico de Aguascalientes

Abuela exige justicia por agresiones a su nieta en primaria de Aguascalientes

Aguascalientes

Abuela exige justicia por agresiones a su nieta en primaria de Aguascalientes

Aguascalientes ofrece estancias y comedores gratuitos para adultos mayores

Aguascalientes

Aguascalientes ofrece estancias y comedores gratuitos para adultos mayores

Etiquetas: , ,