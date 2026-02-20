Así estará el clima en Aguascalientes capital este 21 y 22 de febrero
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capital de Aguascalientes tendrá un fin de semana con cielo mayormente despejado, temperaturas contrastantes y sin probabilidad de lluvia.
Sábado 21 de febrero
Para el sábado se prevé ambiente fresco durante la madrugada y primeras horas del día, con cielo despejado.
- Temperatura mínima: 9 grados
- Temperatura máxima: 30 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Viento: 10 a 15 km/h del noreste
- Rachas: hasta 46 km/h
Domingo 22 de febrero
Para el domingo, la Conagua prevé condiciones estables y sin lluvias, aunque se prevé un ligero descenso en la temperatura máxima y mayor presencia de viento.
- Temperatura mínima: 5 grados
- Temperatura máxima: 22 grados
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Viento: 20 a 25 km/h del este
- Rachas: hasta 36 km/h
Recomendaciones para el fin de semana
- Mantenerse hidratado ante el calor del sábado
- Usar bloqueador solar si se realizan actividades al aire libre
- Considerar una chamarra ligera para la noche del domingo
- Tomar precauciones ante las rachas de viento
