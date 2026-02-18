Fría madrugada en Chihuahua: hasta -5 grados para este jueves

GENERANDO AUDIO...

Fría madrugada en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una fría madrugada y mañana en el estado de Chihuahua, pues se registrarán bajas temperaturas de hasta -5 grados centígrados.

-5 grados resultarán en fría madrugada en Chihuahua

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para la madrugada y mañana de este jueves 19 de febrero de 2026, se esperan muy bajas temperaturas de hasta -5 grados centígrados en el estado de Chihuahua.

Al respecto, los expertos en clima aseguran que esto provocará que se den heladas en la entidad, principalmente en las zonas serranas del estado.

Ya para la tarde de este mismo día, los meteorólogos mexicanos pronostican vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua, así como en otros estados del norte como Baja California, Sonora y Durango.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Servicio Meteorológico Nacional indica que este jueves y viernes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el norte de México, interaccionará con una línea seca y un canal de baja presión en el noreste del país, además de la corriente en chorro subtropical, originando rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León.

Aunque una vaguada polar en el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro polar, podrían generar rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en esta región.

También explican que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de México.

Durante el período de este pronóstico se mantendrá la onda de calor en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

