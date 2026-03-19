Jueves frío en CDMX: se espera mínima de 6°C y tarde calurosa con cielo despejado

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Después del mediodía se prevé cielo despejado. FOTO: Cuartoscuro

Para este jueves 19 de marzo, el clima en la CDMX estará marcado por una temperatura mínima de 6 a 8 °C y rachas de viento de hasta 40 km/h, con condiciones que cambiarán a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y un ambiente fresco, además de frío en zonas altas del Valle de México. Estas condiciones podrían generar sensación térmica más baja en las primeras horas.

Clima en CDMX: temperatura de 6 °C y rachas de viento

Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México. En contraste, en zonas del Estado de México se prevén lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 mm en 24 horas.

La temperatura máxima en la CDMX alcanzará entre 24 y 26 °C, mientras que el viento será de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. Después del mediodía, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con condiciones estables y sin lluvia.

En el Valle de México, el comportamiento será similar: mañana fresca con bruma y tarde cálida. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Las condiciones de viento podrían provocar tolvaneras o caída de objetos ligeros, por lo que se recomienda tomar precauciones durante el día.

Al cierre de la jornada, se mantendrán condiciones estables y sin precipitaciones en la capital del país.