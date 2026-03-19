CNTE protesta en Embajada de Estados Unidos en México

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CNTE se pronuncia en embajada de EE.UU. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron un mitin pacífico al exterior de la Embajada de Estados Unidos en México, como parte de su jornada de protesta en el marco del paro nacional de 72 horas.

Alrededor de 350 docentes se concentraron en las inmediaciones del recinto diplomático, ubicado en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Exigen mesa de diálogo y rechazan intervencionismo

Durante la movilización, los manifestantes expresaron sus demandas al gobierno federal, entre ellas la instalación de una mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, reiteraron su exigencia de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, con el objetivo de construir un nuevo marco legal que, señalaron, contemple a los trabajadores de la educación.

En el acto también manifestaron su rechazo a lo que consideraron acciones de intervencionismo por parte de Estados Unidos, en el contexto de la actual administración encabezada por el presidente Donald Trump.

CNTE. Foto: Melina Ochoa

Realizan pintas y generan afectaciones viales

Como parte de la protesta, los docentes realizaron una pinta sobre el pavimento con la leyenda “fuera yanquis”.

La movilización provocó cierres viales durante aproximadamente una hora en Calzada Legaria y la calle Presa La Angostura, afectando la circulación en la zona.

CNTE amplía protestas: respaldo a docentes en Panamá y exigencias laborales en México

Como parte de su jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, integrantes de la CNTE también se manifestaron frente a la embajada de Panamá, luego de marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

En esta acción participaron docentes de las secciones XIV de Guerrero, VII de Chiapas y LX de la Ciudad de México, quienes expresaron su apoyo ante el presunto despido injustificado de 298 maestros en Panamá.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas en respaldo al magisterio panameño, al tiempo que reiteraron sus demandas en México, entre ellas la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal, así como la abrogación de la reforma al ISSSTE de 2007 y cambios en la política educativa.

Regresan al plantón en el Zócalo

Tras concluir el mitin, los integrantes de la CNTE se retiraron del lugar y regresaron al plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde mantienen su jornada de protesta

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