CNTE se manifiesta frente a Embajada de Panamá en la CDMX

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Protesta de maestros de la CNTE. FOTO: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron frente a la Embajada de Panamá en la Ciudad de México, como parte de su jornada de protestas durante el paro nacional de 72 horas.

La movilización ocurrió luego de una marcha que partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, en la que participaron docentes de las secciones XIV de Guerrero, VII de Chiapas y LX de la Ciudad de México.

Expresan respaldo a maestros despedidos en Panamá

Durante la protesta, los docentes señalaron que su presencia frente a la sede diplomática es en apoyo a 298 maestros que presuntamente fueron despedidos en Panamá, lo que calificaron como un acto injustificado.

En el lugar, los manifestantes lanzaron consignas en solidaridad con el magisterio panameño, como: “maestro panameño, hermano, la CNTE te da la mano”, además de mensajes relacionados con la soberanía del Canal de Panamá.

CNTE mantiene paro nacional y plantón en el Zócalo

Estas acciones forman parte del paro nacional de 72 horas que mantiene la CNTE en distintas entidades del país. En la Ciudad de México, los docentes instalaron un plantón con casas de campaña en la plancha del Zócalo.

¿Qué demandas mantiene la CNTE?

De acuerdo con sus posicionamientos públicos, la CNTE exige al gobierno federal:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa laboral

Incremento salarial

Pago de pensiones en salarios mínimos y no en UMAs

Retorno al sistema solidario de pensiones

Jubilación por años de servicio sin condiciones

Protestas también se extienden a otras embajadas

Como parte de sus movilizaciones, un grupo de docentes también se manifestó frente a la Embajada de Israel en México, donde expresaron su rechazo a la guerra en Medio Oriente y pidieron el cese de las acciones militares.

Las protestas de la CNTE han generado movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital y otros estados, en demanda de atención a sus exigencias laborales y sociales.

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