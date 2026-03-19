Maestros de CNTE se manifiestan frente a Embajada de Israel en México

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CNTE protestó contra la guerra en Medio Oriente. Foto: Agustín Velasco

Una veintena de integrantes de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó frente a la Embajada de Israel en México para expresar su rechazo a la guerra en Medio Oriente.

Los docentes acudieron a la sede diplomática con banderas de Palestina, consignas y un equipo de sonido, donde exigieron el cese de las acciones militares y pidieron al Gobierno de México romper relaciones diplomáticas con Israel.

Sección 9 de la CNTE protesta frente a Embajada de Israel

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas en apoyo a Palestina.

“Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. No es una guerra, es genocidio”.

El secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, señaló que la movilización tuvo como objetivo exigir el fin de las acciones militares en la región.

“Hoy venimos a exigir alto a este genocidio, la salida de las tropas de Palestina y de Irán”.

CNTE pide romper relaciones diplomáticas con Israel

Durante el acto frente a la sede diplomática, los docentes también exigieron al Gobierno de México romper relaciones con Israel, al considerar que debe revisarse la postura del país frente al conflicto.

Pedro Hernández señaló que durante la protesta se observó un despliegue de seguridad en el exterior de la embajada, lo que, dijo, refleja la importancia del lugar.

“Vemos un gran despliegue de protección a la embajada. Nos parece que el gobierno mexicano tiene que fijar muy bien su relación, estamos demandando rompimiento de relaciones con Israel”, afirmó.

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