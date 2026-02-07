¿Lloverá este sábado en CDMX? Esto dice el pronóstico para hoy 7 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Pronóstico del clima hoy: frío en la mañana y calor ligero después. Cuartoscuro

El Valle de México registrará cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y temperaturas templadas a cálidas por la tarde, de acuerdo con el pronóstico para este sábado 7 de febrero. En zonas serranas del Estado de México se prevé ambiente muy frío con heladas, mientras que en la Ciudad de México no se esperan lluvias.

Durante las primeras horas del día, el frío será más notorio, especialmente en regiones altas. Conforme avance la jornada, el ambiente cambiará a condiciones más templadas, con nubosidad variable y viento del norte con rachas moderadas, sin que se prevean afectaciones mayores.

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. En áreas serranas podrían presentarse heladas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Durante la tarde, el clima será templado a cálido, con cielo medio nublado. En la Ciudad de México no se pronostican lluvias, mientras que en el suroeste del Estado de México existe probabilidad de lluvias aisladas, con acumulados ligeros de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.

En cuanto a las temperaturas, en la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 3 a 5 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 20 y 22 °C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante gran parte del día.

El viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío durante la mañana y la noche.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las condiciones del clima, abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día y extremar precauciones en zonas altas del Estado de México, donde el frío será más intenso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.