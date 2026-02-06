Alarman muertes de ciclistas en CDMX; van más de 120 en seis años

GENERANDO AUDIO...

En la Ciudad de México (CDMX), 124 personas que viajaron en bicicleta murieron en hechos de tránsito entre 2019 y septiembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito, elaborado con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ), Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) y la Iniciativa de Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS por sus siglas en inglés). Solo en el periodo de julio a septiembre de 2025 se registraron seis fallecimientos de ciclistas, lo que confirma que este sector de la movilidad continúa expuesto a riesgos en la vía pública.

Años con más muertes de ciclistas

El recuento anual muestra que la problemática ha sido persistente:

2022 fue el año más letal para ciclistas, con 28 muertes

2021 con 21 decesos

2020 con 20 fallecimientos

2024 con 20 muertes

2023 con 18 decesos

2019 con 11 muertes

Reportes viales bajan, pero el riesgo permanece

Durante el tercer trimestre de 2025, el C5 recibió 18 mil 878 reportes por incidentes viales, cifra 1.7% menor a la del mismo periodo de 2024. En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la reducción fue de 7.1%.

En cuanto a víctimas mortales por hechos de tránsito en general, el comparativo anual muestra una disminución del 5% en el tercer trimestre de 2025. Por tipo de usuario:

Peatones: de 28 a 21 fallecidos

Motociclistas: de 52 a 50

Ciclistas: de 3 a 2

Además, en el mismo periodo, 75% de las mujeres y 65% de los hombres que murieron en siniestros viales tenían entre 18 y 45 años.

Horarios y zonas de mayor incidencia

Las estadísticas también identifican momentos y lugares de mayor riesgo. Entre julio y septiembre de 2025:

La mitad de los hechos fatales ocurrieron en madrugadas de viernes, sábado y domingo

30% de los casos se registraron en vías de acceso controlado

24% ocurrieron en ejes viales

Las muertes por atropellamiento bajaron 9 puntos porcentuales frente a 2024

Disminuyen lesionados y carpetas de investigación

En el tercer trimestre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024, se reportó una reducción del 8% en personas lesionadas por siniestros viales:

Conductores lesionados: -33%

Pasajeros: -22%

Peatones: -1%

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la disminución fue de 10%, mientras que las lesiones derivadas de choques bajaron 9 puntos porcentuales.

Por su parte, la FGJ-CDMX informó que las carpetas de investigación por muertes en hechos de tránsito disminuyeron 8% en los primeros nueve meses de 2025, frente al mismo periodo de 2024.

