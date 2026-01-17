Lluvia fuerte y clima frío en CDMX para este sábado 17 de enero

GENERANDO AUDIO...

Valle de México registrará lluvias fuertes, chubascos. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado a nublado, así como probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico más reciente.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de un ambiente frío a fresco por la mañana, con bancos de niebla en distintas zonas de la región, principalmente en áreas altas.

Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente frío, mientras que por la tarde el clima será templado, aunque con persistencia de nubosidad y condiciones para lluvia tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

Lluvias fuertes y clima frío en el Valle de México

En el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, mientras que en la Ciudad de México se esperan chubascos, con registros de 5 a 25 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales.

El pronóstico indica cielo nublado durante gran parte del día, con actividad eléctrica y posible granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

Temperaturas en CDMX y Toluca

Para la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 19 y 21 grados. Estas condiciones mantendrán una sensación fresca gran parte del día.

En Toluca, Estado de México, se espera un ambiente más frío, con temperaturas mínimas de 1 a 3 grados Celsius y máximas de 16 a 18 grados, principalmente durante la tarde.

Viento y condiciones adicionales

El viento será de componente sur, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío en algunas zonas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el clima, así como tomar precauciones por las lluvias y la baja temperatura durante la mañana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.