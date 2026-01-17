Localizan y clausuran toma clandestina de hidrocarburo en Azcapotzalco; aseguran bidones con turbosina

GENERANDO AUDIO...

Aseguran bidones con turbosina. FOTO: Pemex

Vecinos de la colonia San Antonio, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, fueron desalojados de manera preventiva tras el hallazgo de una toma clandestina en un inmueble ubicado sobre la avenida Tezozómoc. El operativo se activó luego de que autoridades detectaron una posible fuga relacionada con un ducto de Pemex.

De acuerdo con información oficial, las autoridades informaron a los habitantes que no existe volatilidad ni riesgo de explosividad, por lo que la población no se encuentra en peligro. Aun así, se pidió evitar el tránsito por la zona y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia mientras continúan las labores de atención.

En relación con el hallazgo de una toma de clandestina registrada en Av. Tezozómoc, se informa a los vecinos de San Antonio que, al momento NO EXISTE VOLATILIDAD NI RIESGO DE EXPLOSIVIDAD, por lo que la población no se encuentra en riesgo.



Toma clandestina en Azcapotzalco moviliza a autoridades

Pemex confirmó que controló la fuga derivada de una toma clandestina del turbosinoducto Azcapotzalco–ASA, localizada dentro de un local comercial en avenida Tezozómoc, colonia San Antonio, en Azcapotzalco.

Detalló que el hallazgo se realizó durante un recorrido de inspección en la zona, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores.

Durante las acciones en el predio, las autoridades aseguraron bidones con turbosina, presuntamente almacenados de manera ilegal. Pemex informó que se llevan a cabo los trabajos necesarios para inhabilitar por completo la toma clandestina en las próximas horas.

Tras el control de la fuga, no existe riesgo para la población, por lo que las medidas implementadas son preventivas y buscan garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Operativo coordinado en la colonia San Antonio

En el sitio permanecen elementos de la Alcaldía Azcapotzalco, así como personal de Pemex, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Las autoridades señalaron que el operativo continuará hasta concluir las labores técnicas y de seguridad. Pemex refrendó su compromiso con la protección de la ciudadanía y el combate al robo de hidrocarburos, una práctica que representa un riesgo grave para la población.

