No lo tires en la calle: así puedes reciclar tu árbol natural de Navidad en CDMX

Reciclaje de árboles naturales de Navidad. Foto: Uno TV

Terminó la temporada navideña y autoridades ambientales de la Ciudad de México (CDMX) llaman a reciclar los árboles naturales de Navidad. Miles de arbolitos son desechados tras las fiestas y, si se abandonan en la vía pública, pueden provocar un problema ambiental, por lo que deben llevarse a centros de acopio para darle una segunda vida.

Reciclar árboles naturales de Navidad evita contaminación

Cada año, miles de árboles naturales de Navidad terminan en la basura. De acuerdo con autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, dejarlos en calles o camellones genera problemas ambientales, ya que contienen resina altamente inflamable y pueden convertirse en focos de incendio.

“Cuando los árboles se dejan en vía pública empieza la contaminación, es importante que se traigan a los puntos de acopio para evitar esa contaminación, como tienen mucha resina, se incendia rápidamente. Como prevención y como una cultura de protección”, Alejandro Montes Quintero, director de Conservación y Preservación del Medio Ambiente Álvaro Obregón

Por ello, se habilitan centros de acopio para darles una segunda vida. En estos espacios, los árboles son recolectados de forma segura y trasladados a plantas especializadas donde se transforman en composta para áreas verdes.

“En el proceso se empiezan a poner camas que son de 20 a 30 cm de altura de triturado. En este caso en esta temporada de árbol de Navidad, estiércol, hojarasca, productos de jardinería, se hace cama tras cama hasta llegar a un producto de una altura de dos metros y medio a tres metros de altura… Estas camas llegan a tener 60 grados de temperatura donde es ideal y una humedad del 80 por ciento, para que los hongos y bacterias reductores trabajen perfectamente”, Alejandro Montes Quintero, director de Conservación y Preservación del Medio Ambiente Álvaro Obregón

Una vez lista, la composta se utiliza para embellecer jardines, parques y áreas verdes urbanas.

Puntos de acopio y fechas en CDMX

Los centros de acopio están disponibles en distintos puntos de la capital para que la ciudadanía pueda llevar sus arbolitos naturales.

Los puntos habilitados en parques y bosques urbanos:

• Bosque de Chapultepec – Entrada por Prolongación Av. Ignacio Zaragoza

• Bosque de San Juan de Aragón – Huerto Educativo / Puerta 7

• Parque Ecológico de Xochimilco – Caseta 1 en Canal de Garay, Anillo Periférico

• Bosque de Tlalpan – Entrada principal (Camino a Santa Teresa)

• Bosque Nativitas – Área urbana de Xochimilco

• Vivero Nezahualcóyotl – Xochimilco (Canal de Chalco s/n)

Además, en las explanadas de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa.

Los centros operan todo enero y hasta el 15 de febrero de 2026, en horarios aproximados de 8:00 a 17:00 horas. El requisito es entregar el árbol natural limpio, sin luces, plásticos, clavos ni adornos que dificulten su reciclaje

