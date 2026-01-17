Alertan por lluvias y chubascos en al menos 10 alcaldías de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este día se registran lluvias y chubascos en varias alcaldías de la Ciudad de México, con condiciones que podrían mantenerse durante las primeras horas de la noche, acompañadas de rachas de viento frío.

De acuerdo con la imagen más reciente del radar meteorológico, se observan zonas de lluvias y chubascos en las alcaldías de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En tanto, la SGIRPC detalló que lloviznas ligeras se presentan en las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por calles y avenidas.

Se mantienen condiciones de lluvia y viento frío

Las autoridades capitalinas prevén que las condiciones para lluvias y chubascos, así como rachas de viento frío, continúen durante el resto de la tarde y se extiendan a las primeras horas de la noche en la Ciudad de México.

Este escenario podría generar encharcamientos, reducción de visibilidad y caída de ramas u objetos, principalmente en zonas con lluvias persistentes, por lo que se pide a la población extremar precauciones.

La SGIRPC recomendó a la ciudadanía permanecer atenta a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana, así como evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan caer por el viento y reportar emergencias a los números oficiales.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo se mantiene activo a través del radar meteorológico de la Ciudad de México, operado en coordinación con SEGIAGUA, para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones del clima.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.