¡No olvides el paraguas! CDMX tendrá lluvias y posibles descargas eléctricas este domingo

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Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con el reporte del Servicio Metereológico Nacional (SMN), para este domingo 20 de septiembre las lluvias no se detendrán en la Ciudad de México.

A su vez, el SMN prevé que, durante este domingo, la temperatura se mantendrá cálida, con máximas de 27 °C.

Esta noche en la Ciudad de México, el ambiente permanecerá #fresco con cielo mayormente #nublado.



Se mantendrán algunas #lluvias fuertes puntuales y ligeras en la mayor parte de la ciudad.#Temperatura actual: 17 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/8JUVanKOw6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 20 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con niebla y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. En ambas entidades se esperan chubascos, así como posibles descargas eléctricas.

Asimismo, este 20 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección noroeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia espejos, parabrisas y faros

Enciende luces intermitentes

No cruces por lugares inundados

Reduce la velocidad

Si la lluvia es muy intensa, detente un momento

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/C57TupEZXC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 20, 2026

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