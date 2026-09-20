¡No olvides el paraguas! CDMX tendrá lluvias y posibles descargas eléctricas este domingo
De acuerdo con el reporte del Servicio Metereológico Nacional (SMN), para este domingo 20 de septiembre las lluvias no se detendrán en la Ciudad de México.
A su vez, el SMN prevé que, durante este domingo, la temperatura se mantendrá cálida, con máximas de 27 °C.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 20 de septiembre
Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con niebla y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. En ambas entidades se esperan chubascos, así como posibles descargas eléctricas.
Asimismo, este 20 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección noroeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpia espejos, parabrisas y faros
- Enciende luces intermitentes
- No cruces por lugares inundados
- Reduce la velocidad
- Si la lluvia es muy intensa, detente un momento
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.