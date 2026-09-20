Habrá tres simulacros en CDMX durante 2027, confirma Clara Brugada

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Fotos: Cuartoscuro

Clara Brugada confirmó que para el 2027 en la Ciudad de México se harán, en total, 3 simulacros de sismos. Tras el Segundo Simulacro Nacional 2026, la Jefa de Gobierno capitalina, explicó cuándo y cómo serán los ejercicios previstos.

En 2027 habrá 3 simulacros en la CDMX

De acuerdo con Brugada Molina, para 2027, las autoridades capitalinas adelantaron que se realizarán tres simulacros.

El primero tendrá carácter metropolitano y se efectuará durante los primeros meses del año, sin que, hasta el momento, se haya confirmado la fecha exacta.

Los otros dos serán coordinados con el Gobierno de México, confirmó Clara Brugada explicando que corresponderán a ejercicios de carácter nacional.

“El próximo año vamos a tener en la Ciudad de México tres simulacros. Uno en los primeros meses del año, que lo vamos a hacer también de manera metropolitana, y los segundos y terceros en coordinación con el Gobierno de México y son los que se llevan a cabo a nivel nacional”, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Los tres simulacros previstos para el siguiente año, también se realizaron durante el 2026 en las siguientes fechas:

18 de febrero

6 de mayo

19 de septiembre

Calendario y Características de los Simulacros para 2027

De acuerdo con lo dado a conocer por autoridades y los ejercicios preventivos de este años, para el 2027 los simulacros proyectados se dividirían de la siguiente manera:

Primer Simulacro : tendrá un carácter metropolitano, enfocado principalmente en la coordinación de la infraestructura de la Ciudad de México. Se estima que podría ocurrir en el mes de febrero .

: tendrá un carácter metropolitano, enfocado principalmente en la coordinación de la infraestructura de la Ciudad de México. Se estima que podría ocurrir en el mes de . Segundo Simulacro : se realizará en coordinación directa con el Gobierno de México como parte de las iniciativas federales. Su fecha tentativa se prevé para el mes de mayo .

: se realizará en coordinación directa con el Gobierno de México como parte de las iniciativas federales. Su fecha tentativa se prevé para el mes de . Tercer Simulacro: corresponderá al tradicional ejercicio masivo nacional coordinado con la federación, el cual se proyecta para el mes de septiembre

Segundo Simulacro Nacional en CDMX

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado este 19 de septiembre, funcionó el 98.93% de los altavoces instalados en la Ciudad de México, informó Clara Brugada.

La jefa de Gobierno, detalló que a las 12:00 horas, se activó la alerta sísmica y el C5 difundió el aviso a través de los altavoces distribuidos en la capital.

La Ciudad de México cuenta con 28 mil 287 altavoces, instalados en 14 mil 156 sitios. Durante este ejercicio, el 98.93% funcionó.

Las autoridades señalaron que estos ejercicios buscan fortalecer la cultura de prevención, la gestión integral de riesgos y la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia.