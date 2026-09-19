Metrobús suspende servicio en la estación Centro Médico este fin de semana
Este viernes, a través de sus cuentas oficiales, el Metrobús de la Ciudad de México anunció la suspensión en su servicio en la estación Centro Médico, correspondiente a la Línea 3, la cual corre de Tenayuca a Sata Cruz Atoyac.
Según lo mencionado, la suspensión es derivada de trabajos de mantenimiento en la estación, por lo que este sábado 19 y domingo 20 de septiembre no se contará con ascenso y descenso de pasajeros.
Metrobús recomienda buscar alternativas
Asimismo, tras el anuncio, el Metrobús CDMX invitó a los pasajeros a utilizar alternativas en su traslado. Por ello, sugirieron ascender y descender en la estación Doctor Márquez.
De este modo, durante este fin de semana, la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metrobús CDMX no brindará servicio. Será hasta el próximo lunes 21 de septiembre, en punto de las 4:00 horas, que los usuarios podrán ascender.
Otras estaciones tendrán modificación en su servicio
Este domingo 20 de septiembre, desde las 5:00 hasta las 9:30 horas, distintas estaciones de la Línea 3, 4 y 7 tendrán modificaciones debido a un evento deportivo.
Las estaciones que se verán afectadas son las siguientes:
- Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
- Línea 4: Plaza de la República y Amajac
- Línea 7: El Caballito y Campo Marte
Por último, el Metrobús CDMX recomendó estar al pendiente del estado del servicio para conocer si las estaciones afectadas ya están en funcionamiento.
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