Metrobús suspende servicio en la estación Centro Médico este fin de semana

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Metrobús. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este viernes, a través de sus cuentas oficiales, el Metrobús de la Ciudad de México anunció la suspensión en su servicio en la estación Centro Médico, correspondiente a la Línea 3, la cual corre de Tenayuca a Sata Cruz Atoyac.

Según lo mencionado, la suspensión es derivada de trabajos de mantenimiento en la estación, por lo que este sábado 19 y domingo 20 de septiembre no se contará con ascenso y descenso de pasajeros.

⚠️ Tómalo en cuenta ⚠️



Mañana sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, la estación Centro Médico de Línea 3, no brindará servicio por mantenimiento.



Mantente pendiente y consulta el Estado del Servicio en https://t.co/oU8f4Ffn0y 👀 pic.twitter.com/fCaFWvxedG — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 18, 2026

Metrobús recomienda buscar alternativas

Asimismo, tras el anuncio, el Metrobús CDMX invitó a los pasajeros a utilizar alternativas en su traslado. Por ello, sugirieron ascender y descender en la estación Doctor Márquez.

De este modo, durante este fin de semana, la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metrobús CDMX no brindará servicio. Será hasta el próximo lunes 21 de septiembre, en punto de las 4:00 horas, que los usuarios podrán ascender.

Otras estaciones tendrán modificación en su servicio

Este domingo 20 de septiembre, desde las 5:00 hasta las 9:30 horas, distintas estaciones de la Línea 3, 4 y 7 tendrán modificaciones debido a un evento deportivo.

Las estaciones que se verán afectadas son las siguientes:

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas Línea 4: Plaza de la República y Amajac

Plaza de la República y Amajac Línea 7: El Caballito y Campo Marte

🚨 ATENCIÓN 🚨



Este domingo 20 de septiembre, el servicio de las Líneas 3, 4 y 7 tendrá modificaciones de 05:00 a 9:30 horas, por evento deportivo.



👉 Sujeto a condiciones viales.



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y 📱 pic.twitter.com/hp0tpuNEj0 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 18, 2026

Por último, el Metrobús CDMX recomendó estar al pendiente del estado del servicio para conocer si las estaciones afectadas ya están en funcionamiento.

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