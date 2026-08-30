Se pronostican lluvias y ráfagas de viento para este domingo en CDMX

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Lluvia y vientos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán este domingo 30 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

A su vez, la temperatura se mantendrá similar a los últimos días, con máximas de 26 °C en la capital.

Esta noche en la Ciudad de México, se mantendrá el ambiente #templado a #fresco y cielo mayormente #nublado.#Temperatura actual: 19 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D3BqrFWA1X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 30, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 30 de agosto

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán los chubascos y las lluvias fuertes en ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

Asimismo, este 30 de agosto se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia vidrios, parabrisas y espejos antes de circular

Evita que los vidrios se empañen

No circules por zonas inundadas

Reduce la velocidad y cuida tu distancia

Enciende intermitentes

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/KH7gYjGlY2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 30, 2026

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