Incendio en edificio de Tlatelolco deja 2 lesionados y 80 evacuados; ya fue extinguido
Un incendio en un local de reparación de aparatos eléctricos dejó dos personas lesionadas, decenas de evacuadas y daños materiales en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, informaron autoridades.
El siniestro ocurrió en la planta baja del edificio Vicente Riva Palacio, ubicado en el cruce de Prolongación Guerrero y Manuel González. El humo y las llamas fueron visibles a varios metros de distancia.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil de Cuauhtémoc y Policía Auxiliar acudieron al inmueble para controlar el fuego y realizar labores de seguridad.
Como medida preventiva, 80 habitantes y 20 mascotas fueron evacuados del inmueble, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Entre las personas auxiliadas se encontraba una mujer en silla de ruedas que fue evacuada desde el sexto piso del edificio Guerrero 395.
Asimismo, mientras la dependencia capitalina aseguró que no se registraron personas lesionadas, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX indicó que dos personas fueron atendidas por posible intoxicación, entre las que, según reportes, estaría una policía.
Los bomberos lograron contener las llamas y posteriormente realizaron trabajos de enfriamiento para descartar cualquier riesgo de reignición, mientras que tanto la institución como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicaron que la emergencia había sido controlada.
Hasta el momento no se ha determinado el monto de las pérdidas materiales ni las causas que originaron el incendio, luego de que el fuego consumió prácticamente el interior del establecimiento. Parte de la mercancía fue retirada del local durante las labores de emergencia.
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