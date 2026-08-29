Detenidos por fraude a la UNAM habrían usado lentes espía para robar exámenes

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La academia Preparación IPN, fundada en 2011 por la psicóloga Míriam Flores García junto con el profesor Edgar “N”, comenzó como una red de apoyo para jóvenes que buscaban mejorar su preparación académica. Con el tiempo cambió su nombre a Más Preparación y pasó de un local en Lindavista, Ciudad de México, a contar con diversas sedes.

Flores García afirma que se apartó cuando comenzaron las irregularidades. De acuerdo con su testimonio, personas relacionadas con Edgar “N” ingresaban como supuestos aspirantes a los exámenes del IPN, UNAM y UAM, pero utilizaban lentes espía para copiar las pruebas y formar un banco de preguntas y respuestas.

Lentes espía y un banco de exámenes: así operaban

Según Míriam Flores, los dispositivos tenían una cámara escondida que permitía tomar fotografías y video de los exámenes. El material obtenido era utilizado para elaborar nuevas guías y orientar los cursos con preguntas que ya habían aparecido en las evaluaciones.

La exintegrante de la academia aseguró que esta práctica permitió acumular un banco de reactivos de instituciones como la UNAM, IPN y UAM, lo que habría contribuido a los altos niveles de aprobación que promocionaban los cursos.

La demanda hizo que el negocio creciera, principalmente entre enero y mayo de cada año. La academia amplió sus operaciones y abrió diferentes sedes.

¿Cómo ejecutaron la presunta trampa a la UNAM?

Flores García relató que, para presentar el examen de ingreso de la UNAM por otra persona, colocaban al aspirante frente a la cámara de una computadora para simular que estaba resolviendo la prueba.

Mientras tanto, fuera de la toma, un instructor respondía el examen desde otro equipo. Según su relato, incluso participaban diferentes profesores dependiendo del área de conocimiento que debían contestar.

Algunas personas, señaló, llegaron a pagar hasta 10 mil pesos para que integrantes de la academia presentaran por ellas el examen de ingreso.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el esquema derivó en la detención de los profesores Edgar “N” y David “N”.

Flores García también aseguró que dentro de la academia hubo casos de acoso laboral y sexual contra colaboradores y clientes.

Actualmente, afirmó, colabora con las autoridades encargadas del caso. También señaló que ella y otros exempleados han recibido amenazas por parte de los detenidos y personas cercanas a ellos.

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