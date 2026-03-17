Lluvias continuarán este martes en varios estados por frente frío 41

| 04:34 | Ángel Sánchez | Uno TV
Frente frío 41 provocará intensas lluvias este martes. Foto: Cuartoscuro

En el transcurso de este martes 17 de marzo, el frente frío 41 y su masa de aire ártico asociada se desplazarán sobre el sureste de México y el oeste de la península de Yucatán, interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, manteniendo condiciones para lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Hidalgo y Tlaxcala; lluvias fuertes en el Estado de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero; y lluvias aisladas en Guanajuato y Michoacán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, la masa de aire ártico seguirá generando evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, rachas de 80 a 100 km/h, en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán, además de oleaje elevado en las costas de los estados indicados. Asimismo, se prevé descenso en las temperaturas en gran parte del país, excepto en el noroeste, occidente y sur de México, así como la probable caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.    

¿Dónde lloverá este martes 17 de marzo

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Tabasco
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Campeche
  • Quintana Roo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Guerrero
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Hidalgo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Michoacán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Sierra Negra
  • Nevado de Toluca
  • La Malinche

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 17 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Durango, Estado de México, Morelos y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 80 a 100 km/h: Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 60 a 80 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Viento de 40 a 60 km/h: Coahuila y Nuevo León
  • Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México
  • Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y parcialmente nublado; por la tarde, templado y lluvias fuertes. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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