México se divide por el clima: frente frío 41 trae lluvias intensas mientras temperaturas alcanzan hasta 45 grados

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Protégete del calor y las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 41, junto con su masa de aire ártico, provocará entre el 16 y el 19 de marzo lluvias intensas, descenso de temperaturas, vientos fuertes y evento de “Norte” en gran parte de México, mientras en otras regiones persistirá una onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se desplazará por el Golfo de México y el sureste del país, generando tormentas intensas, posible caída de nieve en volcanes del centro y un contraste climático con regiones donde continuará el calor extremo.

Lluvias intensas y tormentas: estados más afectados

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el sureste, oriente y centro del país, con acumulados que podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla (norte)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (noroeste y norte)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Estado de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Lluvias aisladas

Guanajuato

Michoacán

Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo.

Calor extremo en México: temperaturas de hasta 45 grados

Mientras el frente frío afecta varias regiones, la onda de calor continuará en el occidente y sur del país.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (centro y este)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Baja California

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Zacatecas (sur)

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz (sur)

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Baja California Sur

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Heladas y frío intenso: estados con temperaturas bajo cero

El ingreso de aire ártico provocará heladas durante la madrugada en varias regiones montañosas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

Sonora

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Oaxaca

Evento de “Norte” y fuertes vientos

El frente frío también generará vientos intensos y oleaje elevado en el Golfo de México y el sureste.

Rachas más fuertes

100 a 120 km/h: Tamaulipas y Veracruz

Tamaulipas y Veracruz 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán

Oleaje elevado

4 a 6 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz

costas de Tamaulipas y Veracruz 3 a 4 metros: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec 2 a 3 metros: costas del Pacífico sur y península de Yucatán

Pronóstico por días en México

Lunes 16 de marzo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C

Nuevo León (este)

Tamaulipas (centro y oeste)

San Luis Potosí (centro y este)

Michoacán (centro)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (centro)

De 35 a 40 °C

Sonora (sur)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas (sur)

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

De 30 a 35 °C

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas

zonas serranas de Chihuahua

De -5 a 0 °C con heladas

zonas serranas de Durango

Coahuila

Nuevo León

Estado de México

De 0 a 5 °C

zonas serranas de Baja California

Sonora

Zacatecas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Martes 17 de marzo

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz (sur)

Tabasco (sur y oeste)

Chiapas (norte)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Guerrero

Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Miércoles 18 de marzo

Lluvias muy fuertes

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Guerrero

Jueves 19 de marzo

El frente frío 41 se desplazará hacia el mar Caribe, aunque continuarán lluvias y chubascos en el sureste.

Lluvias fuertes

Chiapas

Tabasco

Chubascos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Posible nieve en volcanes de México

Las condiciones también mantienen la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Sierra Negra

Nevado de Toluca

La Malinche

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