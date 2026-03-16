México se divide por el clima: frente frío 41 trae lluvias intensas mientras temperaturas alcanzan hasta 45 grados

| 14:27 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Lluvias y calor en CDMX
Protégete del calor y las lluvias. Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 41, junto con su masa de aire ártico, provocará entre el 16 y el 19 de marzo lluvias intensas, descenso de temperaturas, vientos fuertes y evento de “Norte” en gran parte de México, mientras en otras regiones persistirá una onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se desplazará por el Golfo de México y el sureste del país, generando tormentas intensas, posible caída de nieve en volcanes del centro y un contraste climático con regiones donde continuará el calor extremo.

Lluvias intensas y tormentas: estados más afectados

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el sureste, oriente y centro del país, con acumulados que podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Puebla (norte)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (norte y este)
  • Chiapas (noroeste y norte)
  • Tabasco (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Hidalgo
  • Tlaxcala

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Estado de México
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero

Lluvias aisladas

  • Guanajuato
  • Michoacán

Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo.

Calor extremo en México: temperaturas de hasta 45 grados

Mientras el frente frío afecta varias regiones, la onda de calor continuará en el occidente y sur del país.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (centro y este)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

  • Baja California
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Zacatecas (sur)
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz (sur)
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)

Heladas y frío intenso: estados con temperaturas bajo cero

El ingreso de aire ártico provocará heladas durante la madrugada en varias regiones montañosas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C

  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C

  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Oaxaca

Evento de “Norte” y fuertes vientos

El frente frío también generará vientos intensos y oleaje elevado en el Golfo de México y el sureste.

Rachas más fuertes

  • 100 a 120 km/h: Tamaulipas y Veracruz
  • 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
  • 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán

Oleaje elevado

  • 4 a 6 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz
  • 3 a 4 metros: golfo de Tehuantepec
  • 2 a 3 metros: costas del Pacífico sur y península de Yucatán

Pronóstico por días en México

Lunes 16 de marzo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Campeche

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C

  • Nuevo León (este)
  • Tamaulipas (centro y oeste)
  • San Luis Potosí (centro y este)
  • Michoacán (centro)
  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (centro)

De 35 a 40 °C

  • Sonora (sur)
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas (sur)
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Morelos
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

De 30 a 35 °C

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Estado de México (suroeste)

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas

  • zonas serranas de Chihuahua

De -5 a 0 °C con heladas

  • zonas serranas de Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Estado de México

De 0 a 5 °C

  • zonas serranas de Baja California
  • Sonora
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Martes 17 de marzo

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (sur y oeste)
  • Chiapas (norte)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas

  • 40 a 45 °C: Guerrero
  • 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Miércoles 18 de marzo

Lluvias muy fuertes

  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Guerrero

Jueves 19 de marzo

El frente frío 41 se desplazará hacia el mar Caribe, aunque continuarán lluvias y chubascos en el sureste.

Lluvias fuertes

  • Chiapas
  • Tabasco

Chubascos

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Posible nieve en volcanes de México

Las condiciones también mantienen la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de:

  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Sierra Negra
  • Nevado de Toluca
  • La Malinche

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