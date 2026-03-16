México se divide por el clima: frente frío 41 trae lluvias intensas mientras temperaturas alcanzan hasta 45 grados
El frente frío número 41, junto con su masa de aire ártico, provocará entre el 16 y el 19 de marzo lluvias intensas, descenso de temperaturas, vientos fuertes y evento de “Norte” en gran parte de México, mientras en otras regiones persistirá una onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema se desplazará por el Golfo de México y el sureste del país, generando tormentas intensas, posible caída de nieve en volcanes del centro y un contraste climático con regiones donde continuará el calor extremo.
Lluvias intensas y tormentas: estados más afectados
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el sureste, oriente y centro del país, con acumulados que podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Puebla (norte)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte y este)
- Chiapas (noroeste y norte)
- Tabasco (oeste y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Estado de México
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
Lluvias aisladas
- Guanajuato
- Michoacán
Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo.
Calor extremo en México: temperaturas de hasta 45 grados
Mientras el frente frío afecta varias regiones, la onda de calor continuará en el occidente y sur del país.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (centro y este)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Zacatecas (sur)
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Veracruz (sur)
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
Heladas y frío intenso: estados con temperaturas bajo cero
El ingreso de aire ártico provocará heladas durante la madrugada en varias regiones montañosas.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C
- Sonora
- Tamaulipas
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Oaxaca
Evento de “Norte” y fuertes vientos
El frente frío también generará vientos intensos y oleaje elevado en el Golfo de México y el sureste.
Rachas más fuertes
- 100 a 120 km/h: Tamaulipas y Veracruz
- 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
- 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán
Oleaje elevado
- 4 a 6 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz
- 3 a 4 metros: golfo de Tehuantepec
- 2 a 3 metros: costas del Pacífico sur y península de Yucatán
Pronóstico por días en México
Lunes 16 de marzo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Tamaulipas
- Veracruz
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Campeche
Temperaturas máximas
De 40 a 45 °C
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (centro y oeste)
- San Luis Potosí (centro y este)
- Michoacán (centro)
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (centro)
De 35 a 40 °C
- Sonora (sur)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas (sur)
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
De 30 a 35 °C
- Baja California
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Estado de México (suroeste)
Temperaturas mínimas
De -10 a -5 °C con heladas
- zonas serranas de Chihuahua
De -5 a 0 °C con heladas
- zonas serranas de Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Estado de México
De 0 a 5 °C
- zonas serranas de Baja California
- Sonora
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Martes 17 de marzo
Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (sur y oeste)
- Chiapas (norte)
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas
- 40 a 45 °C: Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas
Temperaturas mínimas
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Miércoles 18 de marzo
Lluvias muy fuertes
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias fuertes
- Veracruz
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Guerrero
Jueves 19 de marzo
El frente frío 41 se desplazará hacia el mar Caribe, aunque continuarán lluvias y chubascos en el sureste.
Lluvias fuertes
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero
Posible nieve en volcanes de México
Las condiciones también mantienen la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de:
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Sierra Negra
- Nevado de Toluca
- La Malinche
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