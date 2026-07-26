Se esperan lluvias fuertes y calor en la CDMX este domingo 26 de julio

| 03:11 | Ángel Sánchez | Uno TV
CDMX y Edomex esperan lluvias fuertes
CDMX y Edomex esperan lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este domingo 26 de julio, se prevén más lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México.

A su vez, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida para este domingo, con máximas de 28 °C.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 26 de julio

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 26 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
  • No tirar basura en vía pública
  • Manejar con precaución
  • Mantener limpias coladeras y calles

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