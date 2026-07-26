Ojo: delincuentes aprovechan Apple Pay para estafarte: así evitas caer
Los usuarios de Apple Pay podrían sufrir algún fraude digital y tener cargos no autorizados en las tarjetas bancarias registradas a través de dicho esquema.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una serie de fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay.
De acuerdo con la Policía Cibernética, los ciberdelincuentes aprovechan la inmediatez de las transacciones para robar datos financieros y aplican tres métodos para realizar cargos no autorizados.
Uno de ellos es la suplantación digital, con la que realizan llamadas o envían mensajes haciéndose pasar por Apple o bancos. Alertan sobre supuestos cargos irregulares o bloqueos de cuenta.
También aplican un método conocido como phishing. Envían enlaces falsos que dirigen a sitios web idénticos a los de Apple para que el usuario ingrese su ID y códigos de verificación.
Además, su tercer modus es interceptar datos a través de Wi-Fi públicas para obtener la información de la cuenta Apple Pay.
Por ello, la Policía Cibernética emitió recomendaciones que ayudarán a evitar fraudes digitales en las tarjetas asociadas a Apple Pay.
Recomendaciones ante fraudes a tarjetas con Apple Pay
- Ignora mensajes con tono de urgencia o promociones demasiado atractivas.
- No compartas códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios por llamada o mensaje.
- Mantén tu celular actualizado y activa la autenticación de dos pasos.
- Revisa tus movimientos solo desde la app oficial del banco o Apple Pay, sin usar links externos.
La Policía Cibernética recibe dudas y denuncias a través de los siguientes canales:
- Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086
- Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
- App: Mi Policía
- Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.