Ojo: delincuentes aprovechan Apple Pay para estafarte: así evitas caer

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Foto: Getty Images

Los usuarios de Apple Pay podrían sufrir algún fraude digital y tener cargos no autorizados en las tarjetas bancarias registradas a través de dicho esquema.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una serie de fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay.

De acuerdo con la Policía Cibernética, los ciberdelincuentes aprovechan la inmediatez de las transacciones para robar datos financieros y aplican tres métodos para realizar cargos no autorizados.

Uno de ellos es la suplantación digital, con la que realizan llamadas o envían mensajes haciéndose pasar por Apple o bancos. Alertan sobre supuestos cargos irregulares o bloqueos de cuenta.

También aplican un método conocido como phishing. Envían enlaces falsos que dirigen a sitios web idénticos a los de Apple para que el usuario ingrese su ID y códigos de verificación.

Además, su tercer modus es interceptar datos a través de Wi-Fi públicas para obtener la información de la cuenta Apple Pay.

Por ello, la Policía Cibernética emitió recomendaciones que ayudarán a evitar fraudes digitales en las tarjetas asociadas a Apple Pay.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la población sobre fraudes digitales que afectan a los usuarios de #ApplePay, una de las plataformas de pago más reconocidas a nivel global, donde los delincuentes cibernéticos aprovechan para obtener datos financieros y… pic.twitter.com/1Xq1iYfeIE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 25, 2026

Recomendaciones ante fraudes a tarjetas con Apple Pay

Ignora mensajes con tono de urgencia o promociones demasiado atractivas.

No compartas códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios por llamada o mensaje.

Mantén tu celular actualizado y activa la autenticación de dos pasos.

Revisa tus movimientos solo desde la app oficial del banco o Apple Pay, sin usar links externos.

La Policía Cibernética recibe dudas y denuncias a través de los siguientes canales:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086

Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

App: Mi Policía

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

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