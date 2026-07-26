FGJCDMX asegura casa involucrada en despojo, mientras vecinos retiran bloqueo en la Del Valle

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Después de cuatro días, vecinos de la colonia Del Valle retiraron el plantón que mantenían para denunciar el despojo de viviendas en la zona, luego de que pactaron mesas de trabajo con autoridades. Además, la Fiscalía capitalina aseguró uno de los predios en disputa.

Asimismo, habitantes de la demarcación señalan a una mujer identificada como Virginia, quien además de licenciada en derecho inmobiliario sería mediadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

¿Qué está pasando en la colonia Del Valle?

Este sábado, vecinos de la colonia Del Valle retiraron el plantón de cuatro días en el cruce de Matías Romero y Coyoacán, tras pactar la realización de una mesa de trabajo el próximo miércoles con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como con la Secretaría de Gobierno (Secgob) capitalina.

En ella, según destacaron, expondrán los casos de vecinos que han denunciado desalojos o invasiones en diversos inmuebles de la colonia, además de que ya prepararan una ley de protección a propietarios basada en el caso de Doña Carlota, en el Estado de México.

De igual forma, entre los avances de este fin de semana en las demandas ciudadanas, destaca la colocación de sellos en la casa de Cerrada de Matías Romero 18, caso inicial de las protestas y uno de los casos más sonados, junto al de Martín Mendalde #928, que le perteneció al muralista Jorge González Camarena.

Y es que la inacción de la Fiscalía capitalina es una de las quejas de los vecinos, pues destacan que hay varias quejas desde 2021 ante la institución, sin que hasta ahora haya avances en esos casos, además de haber identificado involucrada a al menos una persona del TSJCDMX.

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¿Qué hay de la casa de Cerrada de Matías Romero 18?

Tras protestas vecinales, este sábado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) puso sellos en los accesos de Cerrada de Matías Romero 18, que había sido apropiada por personas extrañas a los dueños.

Según reportes, desde de una casa vecina, videocámaras captaron cómo a eso de las 16:00 horas un día llegó una mujer con cerrajero y electricista y cambió la chapa, entrando a la vivienda, cortando además la corriente de la cerca eléctrica, apropiándose del terreno.

Mientras que, además del número 18, habría pasado lo mismo en el 17 y el 57 de la misma calle que, refieren, se encontraban deshabitadas al momento de los hechos.

Son muchas casas despojadas #BenitoJuárez entre ellas la de mi abuelo JORGE GONZÁLEZ CAMARENA, que a base de pinceladas es nuestra casa familiar, ahí viví mis primeros años y en semanas ya vive la mafia “poderosa”

Hago responsable al estado de amenazas, dicen me tienen ubicada pic.twitter.com/gzsQL4Glso — Adriana González Camarena (@Artegoncam) July 24, 2026

En Martín Mendalde #928 habría pasado algo similar, con la diferencia de que ahí vivía una familiar de González Camarena, quien posee los derechos de la casa, pero que por motivos de salud no se encontraba en el inmueble. Ahí, habrían entrado personas, cambiando cerraduras y aprovechando incluso para hacer remodelaciones en el predio que aún alberga obras del artista.

En tanto que, hasta el momento, ni la FGJCDMX ni autoridades del GCDMX se han pronunciado al respecto ni sobre los acuerdos logrados con los vecinos, quienes denuncian que las personas involucradas con los despojos tendrían relación con una banda similar que opera en la colonia Villa de Cortés.

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