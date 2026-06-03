Lluvias fuertes y posible granizo afectarán a la CDMX este miércoles

GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá lluvias fuertes y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá un miércoles con lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones se esperan principalmente durante la tarde y podrían generar encharcamientos, afectaciones viales y reducción de visibilidad en distintos puntos de la capital.

Durante la mañana, el ambiente será de fresco a templado con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance el día, aumentará la nubosidad y las condiciones para lluvias de entre 25 y 50 milímetros acumulados en 24 horas en la CDMX. En tanto, el suroeste del Estado de México registrará lluvias muy fuertes.

☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas⬇️ pic.twitter.com/GwxjBa7EXo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex

El SMN prevé que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, advirtió que estas condiciones podrían ocasionar:

Encharcamientos en zonas urbanas.

Inundaciones en puntos bajos.

Deslaves en áreas con pendientes.

Menor visibilidad en carreteras y vialidades.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre durante la tarde y noche.

Temperaturas y viento para este 3 de junio

A pesar de las lluvias, el ambiente será cálido durante la tarde. La temperatura máxima en la Ciudad de México se ubicará entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 15 y 17 grados.

También se esperan vientos del noreste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación de inestabilidad atmosférica en algunas zonas.

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de entre 9 y 11 grados, así como una máxima de 23 a 25 grados.

Las condiciones de lluvia persistirán durante la tarde, por lo que se recomienda considerar tiempos adicionales en traslados y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.