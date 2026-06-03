PASE y Ángeles Verdes suman esfuerzos para apoyo en carreteras del país

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Viajar por las carreteras de México será mucho más seguro. PASE, sistema de telepeaje, y los Ángeles Verdes firmaron una alianza para reforzar el apoyo a automovilistas que cruzan el país.

“A partir del día de hoy todos los usuarios de PASE tengan acceso a los servicios de Ángeles Verdes a través de nuestra aplicación móvil, esta herramienta se une a la serie de soluciones que ya tenemos implementadas de asistencia en nuestro ecosistema de movilidad

Alexis Reséndiz / director general de PASE

Esto será de gran utilidad en el Mundial 2026, ya que se prevé un aumento de hasta 3% en el flujo carretero.

“Ahorita que tenemos en este año, que estamos a pocos días de este evento deportivo, Ángeles Verdes quiere fortalecer estas alianzas para que tengamos ojos en todas las carreteras, para que la gente viaje segura, sepa a dónde ir, podamos mostrar lo que tenemos los mexicanos que es esta gran bienvenida a toda la gente que nos va a visitar y que seguramente ya están llegando a nuestro país”

Sandra Díaz / directora general de Servicios al Turista, Ángeles Verdes

Asimismo, los viajeros tendrán acceso inmediato a beneficios críticos donde el tiempo es vital, como: auxilio mecánico y grúa, servicio de cerrajería, gasolina, además de apoyo inmediato en caso de percances incluida atención psicológica.

Actualmente, PASE cuenta con 11 millones de dispositivos o tags en el mercado, de los cuales aproximadamente cuatro millones están vinculados a la aplicación para dispositivos móviles.

“Con la experiencia y cobertura nacional del servicio gratuito de asistencia técnica y atención al usuario que tiene Ángeles Verdes, sin duda se le proveerá a todos los usuarios de PASE de una herramienta única e indispensable, súper valorable, porque todos sabemos que cuando estamos en las autopistas un accidente, un percance, algún desvío que podamos tener como conductores pues todos los minutos cuentan”

Alexis Reséndiz / director general de PASE

Ángeles Verdes suma 66 años de apoyo a automovilistas; actualmente tiene presencia en 233 carreteras que representan más de 24 mil kilómetros lineales, y ahora, ese apoyo crece gracias a la alianza con PASE.

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