Reformas del periodo extraordinario… para crisis extraordinarias

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Las reformas constitucionales aprobadas en el periodo extraordinario están hechas a la medida del poder para tiempos críticos.

“Uno, mantener el control político de las elecciones judiciales; segundo, tener una herramienta adicional para anular triunfos opositores; y tercero, tener un chivo expiatorio para no hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el Gobierno federal en materia de seguridad”

Javier Martín Reyes / investigador IIJ-UNAM

La anulación de elecciones por injerencia extranjera, la llamada Ley Monreal, es un arma para eliminar triunfos legítimos de la oposición.

“Es tan vago y tan ambiguo el tema de intervención e injerencia extranjera, que podría dar para ese tipo de abusos, que eventualmente se podría utilizar más que como argumento jurídico, como pretexto político para tomar este tipo de decisiones”

Javier Martín Reyes / investigador IIJ-UNAM

“Ellos necesitan tener alguna justificación para anular elecciones que no les convengan. Anular elecciones en las que salgan raspados… pudiera haber una opinión de algún medio extranjero o alguna situación que no controlen, digamos, los candidatos, y que pudiera utilizarse de excusa para decir que había, que hay una injerencia de un país”

Claudia de Buen Unna / expresidenta Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Esta reforma muestra contradicciones en el discurso de la 4T y miedo ante la acusación de Estados Unidos contra políticos mexicanos de narcotráfico.

“Ellos han tenido claramente intervención de países como Cuba, como Venezuela, apoyos en sus elecciones… ante una reacción muy fuerte por parte de Estados Unidos, por ejemplo, por la vinculación que aparentemente existe entre muchos de los gobiernos de Morena y el tráfico de drogas, el huachicol, etcétera”

Claudia de Buen Unna / expresidenta Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Es un tema partidista, no de soberanía nacional.

“Aquí se está tratando de preservar los intereses de un partido político y no de la ciudadanía o de un país”

Claudia de Buen Unna / expresidenta Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Y en cuanto a la integridad de candidaturas, es un deslinde expreso de las responsabilidades en seguridad que tiene el Estado.

“El INE no tiene ni las facultades constitucionales ni las capacidades técnicas para hacer evaluación de riesgo de candidaturas. El INE no es ni policía, ni fiscalía, ni agencia de seguridad”

Javier Martín Reyes / investigador IIJ-UNAM

La asistencia de ministros de la Suprema Corte de Justicia a la Nación (SCJN) al mitin del domingo explica de manera clara lo que es la Reforma Judicial.

“Ellos no deben fidelidad a la Constitución, ellos deben fidelidad al movimiento”

Javier Martín Reyes / investigador IIJ-UNAM

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