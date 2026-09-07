Del lunes al jueves: Meteorológico pronostica lluvias intensas en gran parte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cuatro días consecutivos de lluvias en distintas regiones de México, del lunes 7 al jueves 10 de septiembre, debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse en gran parte del país, con lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros en distintas entidades. Además, la onda tropical número 37 ingresará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste, reforzando la probabilidad de lluvias.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Lunes 7 de septiembre: lluvias intensas en cuatro estados
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (centro y este)
- Sinaloa (norte y centro)
- Chihuahua (suroeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm
- Durango (oeste y noroeste)
- Zacatecas (oeste y sur)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte y este)
- Jalisco (norte y oeste)
- Colima
- Michoacán (norte y este)
- Guanajuato (este)
- San Luis Potosí (norte y este)
- Querétaro (norte, centro y sur)
- Hidalgo (oeste, centro y sur)
- Morelos (sur)
- Guerrero (norte)
- Puebla (norte y oeste)
- Veracruz (norte y centro)
- Oaxaca (oeste y sur)
- Chiapas (sureste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm
- Baja California (sur)
- Coahuila (sureste)
- Nuevo León (sureste)
- Tamaulipas (suroeste)
- Estado de México (noroeste)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tabasco
- Yucatán (centro y norte)
- Quintana Roo (norte)
Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm
- Campeche
El lunes también se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán, mientras que otras entidades tendrán rachas de entre 40 y 60 km/h.
Martes 8 de septiembre: lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Jalisco
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm
- Jalisco (norte)
- Veracruz (norte y centro)
- Puebla (norte)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm
- Baja California (sur)
- Baja California Sur (norte y centro)
- Sonora (norte y este)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Zacatecas (suroeste)
- Aguascalientes
- Colima
- Michoacán (noroeste)
- Guerrero (este)
- Oaxaca (norte)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (norte)
- Yucatán (oeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm
- Sinaloa (norte)
- Nayarit (este)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (centro)
- Guanajuato (norte)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (noroeste)
- Morelos
Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm
- Coahuila
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Campeche
- Quintana Roo
Para este día se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Miércoles 9 de septiembre: Sinaloa y Nayarit con lluvias intensas
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm
- Sinaloa (oeste)
- Nayarit (noreste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm
- Baja California (norte)
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (norte y este)
- Chihuahua (oeste)
- Durango (sur)
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes
- Jalisco (noroeste)
- Colima
- Guanajuato (centro y oeste)
- Michoacán (norte)
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (suroeste)
- Veracruz (sur)
- Campeche (noroeste)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm
- Hidalgo (sur)
- Puebla (este)
- Tlaxcala
- Estado de México
- Tabasco
- Chiapas
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Quintana Roo
El SMN también prevé rachas de viento de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas, además de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico.
Jueves 10 de septiembre: lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (norte, centro y este)
- Sinaloa (centro)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- Nayarit (este)
- Zacatecas (oeste)
- Aguascalientes
- Jalisco (norte y este)
- Colima
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm
- Baja California (norte)
- Guanajuato (oeste)
- Michoacán (noroeste)
- Guerrero (sureste)
- Puebla (este)
- Veracruz (sur)
- Campeche (norte)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo (norte)
Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
¿Qué riesgos advierte el SMN por las lluvias?
El organismo señala que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Asimismo, las precipitaciones pueden generar:
- Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
- Deslaves.
- Encharcamientos.
- Inundaciones en zonas bajas.
- Reducción de la visibilidad.
Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de lluvias: ¿qué estados tendrán las precipitaciones más intensas?
Durante estos cuatro días, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nayarit, aunque también se esperan precipitaciones fuertes en entidades del centro, occidente, sur y sureste.
El panorama puede variar conforme evolucionen los sistemas meteorológicos, por lo que el SMN mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
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