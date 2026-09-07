Del lunes al jueves: Meteorológico pronostica lluvias intensas en gran parte de México

GENERANDO AUDIO...

Lluvias fuertes en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cuatro días consecutivos de lluvias en distintas regiones de México, del lunes 7 al jueves 10 de septiembre, debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse en gran parte del país, con lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros en distintas entidades. Además, la onda tropical número 37 ingresará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste, reforzando la probabilidad de lluvias.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lunes 7 de septiembre: lluvias intensas en cuatro estados

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (centro y este)

Sinaloa (norte y centro)

Chihuahua (suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm

Durango (oeste y noroeste)

Zacatecas (oeste y sur)

Aguascalientes

Nayarit (norte y este)

Jalisco (norte y oeste)

Colima

Michoacán (norte y este)

Guanajuato (este)

San Luis Potosí (norte y este)

Querétaro (norte, centro y sur)

Hidalgo (oeste, centro y sur)

Morelos (sur)

Guerrero (norte)

Puebla (norte y oeste)

Veracruz (norte y centro)

Oaxaca (oeste y sur)

Chiapas (sureste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm

Baja California (sur)

Coahuila (sureste)

Nuevo León (sureste)

Tamaulipas (suroeste)

Estado de México (noroeste)

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Yucatán (centro y norte)

Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm

Campeche

El lunes también se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán, mientras que otras entidades tendrán rachas de entre 40 y 60 km/h.

Foto: Conagua

Martes 8 de septiembre: lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Jalisco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm

Jalisco (norte)

Veracruz (norte y centro)

Puebla (norte)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm

Baja California (sur)

Baja California Sur (norte y centro)

Sonora (norte y este)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Zacatecas (suroeste)

Aguascalientes

Colima

Michoacán (noroeste)

Guerrero (este)

Oaxaca (norte)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte)

Yucatán (oeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm

Sinaloa (norte)

Nayarit (este)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (centro)

Guanajuato (norte)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (noroeste)

Morelos

Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Campeche

Quintana Roo

Para este día se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Foto: Conagua

Miércoles 9 de septiembre: Sinaloa y Nayarit con lluvias intensas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm

Sinaloa (oeste)

Nayarit (noreste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm

Baja California (norte)

Baja California Sur (sur)

Sonora (norte y este)

Chihuahua (oeste)

Durango (sur)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

Jalisco (noroeste)

Colima

Guanajuato (centro y oeste)

Michoacán (norte)

Guerrero (costa)

Oaxaca (suroeste)

Veracruz (sur)

Campeche (noroeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm

Hidalgo (sur)

Puebla (este)

Tlaxcala

Estado de México

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Quintana Roo

El SMN también prevé rachas de viento de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas, además de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del Pacífico.

Foto: Conagua

Jueves 10 de septiembre: lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: 75 a 150 mm

Baja California Sur (sur)

Sonora (norte, centro y este)

Sinaloa (centro)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: 50 a 75 mm

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Nayarit (este)

Zacatecas (oeste)

Aguascalientes

Jalisco (norte y este)

Colima

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: 25 a 50 mm

Baja California (norte)

Guanajuato (oeste)

Michoacán (noroeste)

Guerrero (sureste)

Puebla (este)

Veracruz (sur)

Campeche (norte)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos: 5 a 25 mm

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Foto: Conagua

¿Qué riesgos advierte el SMN por las lluvias?

El organismo señala que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Asimismo, las precipitaciones pueden generar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Encharcamientos.

Inundaciones en zonas bajas.

Reducción de la visibilidad.

Por su parte, las rachas fuertes de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias: ¿qué estados tendrán las precipitaciones más intensas?

Durante estos cuatro días, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nayarit, aunque también se esperan precipitaciones fuertes en entidades del centro, occidente, sur y sureste.

El panorama puede variar conforme evolucionen los sistemas meteorológicos, por lo que el SMN mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.