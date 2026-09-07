Iglesia pide regular celulares y educación digital en escuelas

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Iglesia pide regular celulares en escuelas. Foto: Cuartoscuro.

La Iglesia católica pidió que se de una regulación responsable del uso de teléfonos celulares y tabletas electrónicas en escuelas de México, pero advirtió que prohibir este tipo de dispositivos no será suficiente para atender los problemas relacionados con estas tecnologías.

La Iglesia pide la regulación de celulares en escuelas de México

La Iglesia católica solicitó establecer una regulación responsable sobre el uso de teléfonos celulares y tabletas electrónicas en las escuelas del país.

A través de la revista “Desde la fe”, la Arquidiócesis de México advirtió que prohibir estos dispositivos no será suficiente para atender los problemas relacionados con estas tecnologías.

También llamaron a padres, maestros y estudiantes a fortalecer la educación digital y pidió a los adultos revisar sus propios hábitos tecnológicos.

Advierten sobre el uso excesivo de pantallas

La Iglesia de México señaló que el problema del uso de pantallas no corresponde únicamente a niños y adolescentes.

“El problema de las pantallas no pertenece exclusivamente a las nuevas generaciones. También los adultos hemos permitido que ocupen espacios que antes pertenecían a la conversación, al silencio, a la lectura, al descanso y al encuentro“, se lee en la revista de la Arquidiócesis.

Por esto, consideran pertinente regular los teléfonos celulares en las escuelas, pues creen que su uso excesivo puede favorecer la distracción, fragmentar la atención y dificultar la concentración.

También piden educación digital para las familias

La Arquidiócesis asegura que las reglas escolares deben estar acompañadas de una educación digital que involucre a estudiantes, maestros y familias. Y agregan que los padres necesitan herramientas para establecer límites y acompañar a sus hijos en el uso de la tecnología.

Esto viene después de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que el 81% de los maestros indicaron en una consulta en línea estar a favor de establecer lineamientos para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos.

“El 81 por ciento está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, dijo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por último, la Iglesia insistió en que “es pertinente discutir la regulación de los celulares en las escuelas, pero sería un error pensar que la prohibición, por sí sola, resolverá el problema”.

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