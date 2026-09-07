Localizan con vida a Jenny Kalindy Bolívar en CDMX tras activarse la Alerta ANBI

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Foto: X / @FiscaliaCDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de origen ecuatoriano, fue localizada con vida en la Ciudad de México, luego de que se activara la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

De acuerdo con la dependencia, tras el alertamiento se pusieron en marcha mecanismos de coordinación para recabar información con familiares y personas cercanas y establecer acciones con distintas autoridades.

¿Qué instituciones participaron en la búsqueda?

La Segob señaló que las labores fueron supervisadas desde un puesto de mando que opera las 24 horas, los siete días de la semana.

En el seguimiento participaron servidoras y servidores públicos de:

Secretaría de Gobernación (Segob)

Fiscalía General de la República (FGR)

Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

También colaboraron autoridades de la Ciudad de México, con quienes se mantuvo intercambio de información durante las acciones de búsqueda.

¿Cómo se logró localizar a Jenny Kalindy?

Según el comunicado, el intercambio de información y la coordinación entre las instituciones permitieron orientar las labores hacia distintos puntos de la Ciudad de México.

Las autoridades dieron seguimiento a información considerada relevante para el caso hasta lograr la localización con vida de Jenny Kalindy.

La dependencia no proporcionó en el comunicado detalles sobre el lugar específico donde fue encontrada ni sobre las circunstancias de su localización.

¿Qué es la Alerta ANBI?

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) tiene como objetivo coordinar las capacidades de distintas instituciones para realizar acciones de búsqueda inmediata de personas, independientemente de su nacionalidad.

En este caso, la Segob destacó que la activación de los mecanismos de coordinación permitió concentrar las labores de búsqueda en la Ciudad de México hasta dar con el paradero de la ciudadana ecuatoriana.

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