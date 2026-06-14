Lluvias y posible caída de granizo se prevén en CDMX este domingo 14 de junio

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CDMX tendrá más lluvias este domingo. Foto: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias hacia la tarde de este domingo 14 de junio.

De igual manera, para este domingo, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas de 25 °C, de acuerdo con el SMN.

Esta noche en la Ciudad de México, continuarán las condiciones para #lluvias ligeras con algunos #chubascos.#Tenperatura actual: 19 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/BxTq9GUCsh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 14, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 14 de junio

Durante las primeras horas de este domingo 14 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 9 y 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, este 14 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpiar espejos, parabrisas y faros

Encender luces intermitentes

Reducir la velocidad

Evitar empañamiento de vidrios

No cruzar por lugares inundados

🚌🚗🏍️ En días de #lluvia, si conduces un vehículo, extrema tus precauciones para prevenir accidentes.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/KayApuJfgb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 14, 2026

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