Denuncian riesgos para cruzar Tlalpan por bajo puentes

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Cientos de peatones enfrentan riesgos para cruzar Calzada de Tlalpan, cerca de la estación Chabacano del Metro, debido a bajo puentes con lodo, charcos, basura y poca iluminación.

La zona se encuentra afectada por obras de la Calzada Flotante, donde varios pasos permanecen cerrados, en remodelación o inundados, pese a que la obra fue inaugurada el domingo.

Cruzar Tlalpan entre charcos, basura y peligro

En un recorrido por la zona, se documentó que uno de los bajo puentes es la única alternativa para que muchas personas crucen la vialidad. Ahí, los peatones deben avanzar con cuidado para no caer ni mojarse con aguas negras.

El reportero Ricardo Rivera mostró que el túnel está “todo inundado y lleno de basura”, sin iluminación y con personas caminando sobre pequeñas cajas para evitar los charcos.

Pasos cerrados complican el cruce en Calzada de Tlalpan

Desde la zona de Chabacano hasta Fray Servando, el gobierno capitalino derribó los puentes elevados. En su lugar, varios bajo puentes siguen cerrados o en remodelación.

Una peatona señaló que el cruce representa “mucho peligro” porque no todos los pasos han sido abiertos y eso obliga a las personas a dar más vuelta para llegar al otro lado.

Peatones buscan rutas más largas para evitar obras

Guadalupe, otra usuaria de la zona, explicó que no podía cruzar porque los puentes peatonales superiores ya no están y los pasos inferiores permanecen cerrados o se inundan con las lluvias.

Ante la falta de cruces seguros, el equipo de Uno TV ayudó a Guadalupe a pasar la avenida, mientras algunos vehículos se detenían para permitirle avanzar.

Sólo tres pasos se observaron limpios e iluminados. Para mantenerlos, únicamente dos personas acuden con escoba y trapeador a cada túnel.

Mientras tanto, muchos peatones prefieren caminar más para usar un puente alejado de las obras, aunque eso implique hacer un recorrido más largo.

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