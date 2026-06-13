Fan Fest del Zócalo opera con mayor orden en su segundo día de actividades

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El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México vivió una jornada más ordenada en su segundo día de actividades, con el ingreso de miles de aficionados nacionales y extranjeros que acudieron a disfrutar del ambiente del Mundial 2026 en el corazón de la capital.

A diferencia de lo ocurrido durante la inauguración, cuando se registraron aglomeraciones y complicaciones para ingresar, este viernes el acceso transcurrió sin mayores contratiempos.

Turistas disfrutan del ambiente mundialista

Visitantes de distintos países aprovecharon su estancia para conocer el Centro Histórico y seguir las actividades relacionadas con la Copa del Mundo. Entre ellos, turistas colombianos destacaron la experiencia de ver los partidos en el Zócalo y recorrer algunos de los principales atractivos de la Ciudad de México.

Además del futbol, señalaron que la gastronomía mexicana se ha convertido en uno de los mayores atractivos de su visita.

Autoridades reforzaron el control de accesos

Tras los problemas registrados en la primera jornada, durante la noche las autoridades reinstalaron vallas metálicas para organizar el ingreso de los asistentes.

Aunque algunos visitantes señalaron que las restricciones complicaron la movilidad en la zona, reconocieron que el acceso al Fan Fest fue más fluido. De este modo, minutos después de las 11:00 horas se permitió el ingreso al recinto y, en esta ocasión, no se reportaron incidentes relevantes.

Centro Histórico recibe a miles de visitantes

Con una mejor organización, turistas nacionales y extranjeros pudieron recorrer con mayor facilidad las calles del primer cuadro de la ciudad y disfrutar de las actividades mundialistas.

Algunos visitantes provenientes de otros estados señalaron que era la primera vez que lograban ingresar al Zócalo durante los días de actividades, luego de las complicaciones registradas previamente.

Próxima prueba: México vs Corea del Sur

La siguiente gran prueba para la logística y operación del Fan Fest será el próximo 18 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Corea del Sur en uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026.

Se espera una afluencia masiva de aficionados, por lo que las autoridades mantendrán los operativos de seguridad y control de accesos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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