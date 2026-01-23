Mañana fría, tarde templada y quizá lluvias por la noche en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

mañana fría, tarde templada y lluvias nocturnas, con viento. Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este viernes un día con contrastes en el clima. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en distintas zonas, además de heladas en áreas altas. Hacia la tarde, el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado y sin lluvias generalizadas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

Las temperaturas también reflejarán estos cambios. En la CDMX, la temperatura mínima será de 7 a 9 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 22 y 24 °C. En Toluca, Estado de México, se prevé una mañana más fría, con mínimas de 1 a 3 °C y máximas de 19 a 21 °C, condiciones típicas de la región durante esta temporada.

Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, el ambiente será templado a fresco en gran parte del valle, y frío en zonas altas, principalmente al sur y poniente. El cielo estará medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en el Estado de México.

En el Valle de México, la madrugada se perfila como muy fría en el sur y poniente, mientras que en el resto de la región será fría. Por la tarde, el ambiente cambiará a cálido, con cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras aisladas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste con velocidades de 10 a 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h. Durante la noche, la dirección será variable, con rachas similares.

Como referencia, en la estación de Tacubaya, en la Ciudad de México, la temperatura máxima registrada fue de 22.8 °C, mientras que la mínima descendió a 8.6 °C.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por el frío matutino, los bancos de niebla y las lluvias nocturnas, especialmente en zonas altas y durante traslados temprano.

