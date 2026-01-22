AICM lanza aviso a viajeros por remodelación de estacionamientos

GENERANDO AUDIO...

El AICM inició la remodelación de estacionamientos. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que ya iniciaron los trabajos de remodelación de estacionamientos en ambas terminales, por lo que recomendó a los pasajeros anticipar su llegada si tienen vuelos programados en los próximos días, debido a la reducción temporal de espacios para vehículos particulares.

Las obras forman parte de un proceso de mejora en la infraestructura aeroportuaria y contemplan la renovación de 1,552 cajones de estacionamiento, según detallaron las autoridades del aeropuerto en un aviso dirigido a los usuarios.

Remodelación de estacionamientos en el AICM

De acuerdo con la información oficial, los trabajos de remodelación de estacionamientos del AICM se están realizando de forma simultánea en las dos terminales:

En la Terminal 1 , las obras se concentran en los niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional.

, las obras se concentran en los del estacionamiento nacional. En la Terminal 2, los trabajos se llevan a cabo en el nivel 4 del estacionamiento.

Estas intervenciones implican cierres parciales y una disminución temporal en la disponibilidad de cajones, lo que puede generar mayor tiempo de búsqueda de lugar para quienes lleguen en automóvil.

Recomendaciones para pasajeros ante las obras

Ante el inicio de estas obras, las autoridades aeroportuarias emitieron una serie de recomendaciones para reducir afectaciones a los viajeros:

Anticipar la llegada al aeropuerto , especialmente en horarios de alta afluencia

, especialmente en horarios de alta afluencia Considerar el uso de transporte público , como Metro, Metrobús o taxis autorizados

, como Metro, Metrobús o taxis autorizados Utilizar vías alternas para evitar congestionamientos en accesos principales

para evitar congestionamientos en accesos principales Tomar en cuenta posibles retrasos al ingresar a los estacionamientos

El AICM subrayó que estas medidas buscan evitar contratiempos que puedan afectar el horario de los vuelos.

Traslado entre terminales durante la remodelación

El aeropuerto recordó que los pasajeros pueden trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2 mediante el Aerotrén, el cual opera en un horario de 5:00 a 23:00 horas. Este servicio permite a los usuarios moverse entre terminales sin necesidad de salir del aeropuerto ni utilizar transporte externo.

Las autoridades del AICM señalaron que los trabajos continuarán en los próximos días como parte de su plan de mantenimiento y modernización, por lo que reiteraron el llamado a planear con anticipación los traslados al aeropuerto.

