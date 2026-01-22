CDMX emite Alerta Amarilla ante bajas temperaturas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 23 de enero de 2026 en Ciudad de México debido al pronóstico de frío intenso y posibles heladas en varias alcaldías.

De acuerdo con la autoridad capitalina, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, lo que podría generar afectaciones a la salud, principalmente en niñas, niños, personas adultas mayores y población con enfermedades respiratorias.

Las alcaldías bajo Alerta Amarilla son: Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan.

Recomendaciones y números de emergencia

Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones preventivas. Ante cualquier emergencia, se recuerda que está disponible el 911 y el Locatel 55 5658 2222.

La alerta por frío en CDMX se mantendrá activa durante el periodo señalado, mientras continúe el pronóstico de bajas temperaturas en la capital del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.