Ataque directo en el Puente de la Concordia, Iztapalapa; muere mujer de la tercera edad

Mujer de la tercera edad murió tras ataque directo a balazos. FOTO: Cuartoscuro

Una mujer de la tercera edad murió tras ser atacada a balazos mientras conducía una camioneta blanca sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El ataque ocurrió la tarde de este jueves en las inmediaciones del Puente de la Concordia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue agredida de forma directa por sujetos armados que le dispararon desde metros atrás. Tras recibir los impactos de arma de fuego, la conductora perdió el control del vehículo y se impactó contra un muro de contención, quedando sin vida dentro de la unidad.

Ataque directo en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la esquina de calzada Ermita Iztapalapa y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Zaragoza, luego del reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

Al llegar, los uniformados localizaron una camioneta color blanco impactada contra el muro de contención del Puente de la Concordia, la cual presentaba múltiples impactos de bala visibles en la carrocería. En el interior del vehículo se encontraba una mujer de entre 60 y 65 años de edad, con manchas hemáticas en varias partes del cuerpo y sin signos vitales.

Ante la situación, los elementos de la SSC acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público, quien solicitó la presencia de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

Testigos señalaron que los agresores dispararon directamente contra la conductora mientras circulaba por la vialidad. La agresión provocó un fuerte choque que mantuvo cerrada parcialmente la circulación con dirección al oriente, generando afectaciones viales en la zona durante varias horas.

La SSC informó que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 de la CDMX para identificar a los probables responsables del ataque. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque armado registrado en esta zona de Iztapalapa.

